Stand: 26.04.2024 14:13 Uhr Besondere Ausgabe des "Weltspiegel“: Das Baltikum – 20 Jahre in der EU

Sendetermin: Sonntag, 28. April um 18.30 Uhr im Ersten

Im Exklusiv-Interview mit dem ARD „Weltspiegel“ betont die litauische Premierministerin Ingrida Šimonytė, wie wichtig der EU-Beitritt vor 20 Jahren für das baltische Land war. Der Beitritt sei vom Gefühl her wie „in einer Familie willkommen geheißen zu werden, der du durch die sowjetische Besatzung 1940 entrissen wurdest.“ Ihr Land habe enorm vom Beitritt profitiert. In jeder Umfrage gehöre Litauen zu den Ländern, in denen die Zustimmung zur NATO und zur EU am höchsten sei, betont Šimonytė im Interview.

Am 1. Mai jährt sich die EU-Osterweiterung zum 20. Mal, bei der auch Estland, Lettland und Litauen Mitgliedsstaaten der EU wurden. Aus diesem Anlass widmet sich der „Weltspiegel“ an diesem Sonntag in einer besonderen Ausgabe diesen drei Ländern. Dazu sprach Moderator Andreas Cichowicz mit der litauischen Premierministerin Šimonytė. Die Sendung ist am Sonntag, 28. April um 18.30 Uhr im Ersten zu sehen.

Mit dem EU-Beitritt 2004 begann für das Baltikum, das noch bis 1991 Teil der Sowjetunion gewesen war, auch förmlich der Weg in die westlichen Bündnisse. Nicht nur die Angst vor dem russischen Nachbarn hat die Balten zu überzeugten EU-Mitgliedern werden lassen. Vor allem die ökonomischen Chancen haben viele angetrieben, eine Zukunft in der westlichen Staatengemeinschaft anzustreben.

Doch es bleiben auch Probleme. Vor allem in Estland und Lettland leben große russischsprachige Bevölkerungsgruppen, die sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen. Und obwohl die Balten sehr früh auf das Internet und moderne Technologien gesetzt haben, stockte die wirtschaftliche Entwicklung lange. Hundertausende verließen ihre Heimat, um ihr Glück als Arbeitsmigranten zu finden. Die Jungen empfinden die EU inzwischen als Selbstverständlichkeit, bezahlen mit dem Euro und reisen ohne Einschränkungen durch den Schengen-Raum.

Redakteur der Sendung ist Clas Oliver Richter.

Den „Weltspiegel“ gibt es jeden Sonntag um 18.30 Uhr im Ersten. Die Sendung wird abwechselnd von NDR, WDR, SWR und BR produziert. Dafür bieten die Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten der ARD in Reportagen Einblicke in Geschehnisse auf der ganzen Welt.

www.DasErste.de/Weltspiegel

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse