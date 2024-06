Stand: 03.06.2024 12:48 Uhr Berufe in Medien: NDR Campus gibt Einblicke auf der IdeenExpo 2024 / Konzerte mit Nico Santos, Cro u. a.

Termin:Sonnabend, 8. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, Expo-Gelände, Hannover

„Was mit Medien“ machen: Die Information, welcher Beruf das sein könnte, bietet der NDR Campus auf der IdeenExpo in Hannover. Neun Tage lang - von Sonnabend, 8. Juni, bis Sonntag, 16. Juni – gibt es einen Einblick, wie viele unterschiedliche Aufgaben es in einem modernen Medienunternehmen gibt. Auf rund 700 Quadratmetern Fläche in Halle 7 können sich die jungen Besucherinnen und Besucher an interaktiven Exponaten rund um Fernsehen, Radio und Internet ausprobieren. Betreut wird der Campus vollständig von den Auszubildenden des NDR.

Egal ob Moderation, Bild, Schnitt, Ton oder Gestaltung – die Jugendlichen sind eingeladen, selbst aktiv zu werden, denn die gesamte Technik vor Ort darf genutzt werden. Nachrichten sprechen vor der Kamera oder die Verkehrsmeldung im mobilen N-JOY-Hörfunkstudio live verlesen gehören ebenso dazu wie nachträgliche Tonbearbeitung oder die Leitung einer Aufnahme. Mit dabei ist außerdem der Crossmediale News Sprinter, kurz CNS1. Der kompakte Reportagewagen wurde für alle Einsatzmöglichkeiten entwickelt. Dementsprechend viel zu entdecken gibt es in seinem Innenbereich. Die NDR Auszubildenden stehen mit Rat und Tat zu Seite und beantworten individuelle Fragen.

Zudem präsentierten N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, und die IdeenExpo an zwei Abenden Konzerte mit Top-Acts. Nico Santos ist der Headliner am Sonnabend, 8. Juni. Eine Woche später, am Sonnabend, 15. Juni, sind der „King of Raop“ Cro, Newcomerin Paula Engels und die hannoversche Band Passepartout live zu erleben. Der Eintritt zu den Konzerten und zur IdeenExpo ist frei.

