Stand: 03.11.2022 20:30 Uhr Annika Joeres und Susanne Götze gewinnen den NDR Sachbuchpreis 2022

Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an die beiden Autorinnen Annika Joeres und Susanne Götze für ihr Buch „Klima außer Kontrolle - Fluten, Stürme, Hitze. Wie sich Deutschland schützen muss".

Das Buch beschreibt die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen zunehmender Extremwetterereignisse in Deutschland, wie zum Beispiel Dürren, Gletscherschmelze und Überflutungen. Die Autorinnen konzentrieren sich dabei vor allem auf die bisher fehlende Anpassung an den Klimawandel – etwa auf politischer Ebene, in der Land- und Energiewirtschaft oder bei der Katastrophenvorsorge.

Als Jury-Vorsitzende überreichte NDR Programmdirektorin Katja Marx die Auszeichnung im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes auf dem Campus des Göttinger Biotech-Unternehmens Sartorius: „Dieses Buch wird mit jedem Tag seit seinem Erscheinen relevanter“, lobt die Jury in ihrer Begründung. „Es kombiniert ein immenses Fachwissen mit aufwändigen Recherchen quer durch das Land. Das Buch verknüpft wissenschaftliche Analysen zum Klimawandel mit dessen spürbaren Folgen. Es zeigt auf, wie unzureichend wir uns an die uns umgebende Veränderung anpassen und es benennt konkrete Lösungswege. Susanne Götze und Annika Joeres vermitteln ebenso verständlich wie stilistisch eindrucksstark fundierte Grundlagen zur Klimakrise und unseren Umgang mit ihr.“

Am selben Abend wurde außerdem zum zweiten Mal der mit 10.000 Euro dotierte LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation verliehen. Er ging an die Humanbiologin und Wissenschaftsjournalistin Janina Isabell Otto. Auf ihrem YouTube Kanal „Janina explains it all“ beschäftigt sie sich auf humorvolle Weise mit dem menschlichen Körper und aktuellen medizinischen Themen. In ihrem eingereichten YouTube-Video „Zucker – Die nächste Pandemie?“ erklärt sie, wie Zuckerkonsum und Diabetes Typ 2 miteinander zusammenhängen. Außerdem testet sie in einem spannenden Selbstexperiment die Auswirkungen verschiedener Zuckerarten im Körper.

Ein Showprogramm mit Auftritten von Elektro-Musikerin KUOKO und dem Science Slammer Sascha Vogel rundeten die Verleihung des NDR Sachbuchpreises und des LifeScienceXplained Preises ab. Durch den Abend führte die Moderatorin Denise M‘Baye.

Die Preisverleihung samt Showprogramm ist in voller Länge unter ndr.de/ndrsachbuchpreis zu sehen, dort gibt es auch weitere Informationen zum NDR Sachbuchpreis.

3. November 2022

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse