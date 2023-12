Stand: 08.12.2023 10:03 Uhr „Akademie aktuell“ mit NDR Info in Hamburg: Podiumsdiskussion zur Frage, was Demokratie und Freiheit bewahrt

Die Zahl der demokratisch geführten Länder nimmt weltweit ebenso ab, wie die Qualität des Miteinanders in Demokratien. Auch in Deutschland sind antidemokratische Tendenzen zu beobachten, die sich beispielsweise in sozialen Netzwerken oder in extremistischen Gruppierungen manifestieren. Andererseits engagieren sich Menschen aus der Zivilgesellschaft für mehr direkte Demokratie – etwa durch Bürgerräte oder Volksentscheide. „Demokratie in Gefahr – was rettet unsere Freiheit?“: Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg widmet sich dieser Frage in ihrer Reihe „Akademie aktuell“ mit einer Podiumsdiskussion am 12. Dezember 2023 um 19.00 Uhr im resonanzraum (Bunker St. Pauli, 1. OG, Feldstraße 66, 20359 Hamburg). Eine Zusammenfassung der Diskussion sendet das Radioprogramm NDR Info.

Auf dem Podium sind: Dr. Eva Gümbel (Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg), Prof. Dr. Cord Jakobeit (Politikwissenschaftler an der Universität Hamburg I Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg), Prof. Dr. Katharina Kleinen-von Königslöw (Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Hamburg), Elisabeth Niejahr (Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Geschäftsführung „Demokratie stärken“). Es moderiert Birgit Langhammer von NDR Info.

Die Podiumsdiskussion findet in Kooperation mit NDR Info statt. Die Veranstaltung wird vom NDR aufgezeichnet und in einer Zusammenfassung online als Podcast ebenso wie im Radioprogramm von NDR Info zu hören sein: ab Freitag, 15. Dezember, in der ARD Audiothek sowie am Sonnabend, 16. Dezember, ab 21.00 Uhr im Radioprogramm von NDR Info.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Für die Teilnahme im resonanzraum ist eine Anmeldung erforderlich unter veranstaltungen@awhamburg.de. Interessierte erhalten von der Akademie eine Bestätigung.

8. Dezember 2023

