Stand: 10.08.2023 17:39 Uhr AfD-Landeschef Dirk Nockemann fordert bei NDR Hamburg Zäune vor Drogenhilfe

AfD-Fraktions- und Landeschef Dirk Nockemann fordert Hamburgs Senat zu härterem Vorgehen am Hauptbahnhof auf. Die Stadt habe viel zu spät auf die Kriminalität und das Elend dort reagiert, sagte er im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal. Dabei forderte er auch einen Zaun vor der Drogenhilfe "Drob Inn" in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs: "Erstens bitte die Dealer vertreiben, dann haben Sie schon ein großes Teil des Problems gelöst. Und dann würde ich einen Sichtschutz bauen, dort vor das "Drob Inn", damit unsere Familien nicht ständig damit konfrontiert werden." Touristen hätten "ein Recht darauf, dass sie erst einmal davon nicht belastet werden". Zudem fordert der AfD-Landeschef mehr Sozialarbeiter und regt eine Verlagerung des "Drob Inn" an.

Auch in Hamburg erwartet Nockemann Wahlergebnisse um die 20 Prozent. Im NDR Hamburg Sommerinterview nannte er seine Erwartungen im Bund und in der Stadt: "22 Prozent sind gesetzt. In Hamburg werden es ein bisschen weniger sein. Das liegt aber an den regionalen Besonderheiten hier in Hamburg."

Erstmals nimmt der AfD-Landeschef Stellung zu rechtsextremen Äußerungen des Hamburger AfD-Kandidaten für die Europawahl. Der Europaparteitag in Magdeburg hatte Michael Schumann als einzigen Hamburger auf die Liste gewählt, auf Platz 24. In seiner umstrittenen Rede sagte Schumann, zurzeit gebe es "eine Ersetzungsmigration, die die Deutschen ersetzt." Und er warnte davor, dass angesichts der Zuwanderung "Europa überrannt wird und in Frankreich ein Kalifat ausgerufen wird". Dirk Nockemann distanzierte sich nicht von den Äußerungen sondern sagte: "Frankreich und Kalifat - schauen Sie sich die französischen Vorstädte mal an, was da im Moment passiert, die Unruhen. Dieses Kalifat, das klopft natürlich dort an die Tür. Das sagen auch französische Philosophen." Michael Schumann ist Mitglied der "Jungen Alternative", die laut Verfassungsschutz "rechtsextremistisch" ist. Die These von der "Ersetzungsmigration" gilt zudem als Idee von Verschwörungserzählern.

