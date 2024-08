Stand: 15.08.2024 16:52 Uhr AfD-Fraktionsvorsitzender Dirk Nockemann fordert im NDR Sommerinterview: Keine deutschen Waffenlieferungen mehr an die Ukraine

Im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal hat sich der AfD-Fraktionsvorsitzende Dirk Nockemann dafür ausgesprochen, dass Deutschland keine Waffen mehr an die Ukraine liefert: "Es gab in der Vergangenheit seitens Deutschlands noch niemals Waffenlieferungen in Spannungsgebiete", so Nockemann. "Das ist eine gute Tradition, wo wir sagen, eigentlich sollte das beibehalten werden. Es ist unser oberstes Ziel, zu verhindern, dass Deutschland in einen Krieg hineingezogen wird." Dass Russland die Ukraine angegriffen hat - das zweifelt Nockemann nicht an: "Es ist offensichtlich, dass wir es hier mit einem Angriffskrieg zu tun haben. Darüber besteht kein Zweifel", so Nockemann im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Beim Thema Einwanderungspolitik betonte Dirk Nockemann im NDR Sommerinterview: "Es kommt immer darauf an, welche Personengruppe kommt. Was wir nicht wollen, ist eine unkontrollierte Masseneinwanderung - ich sage ganz deutlich, von Menschen, die in unserem Land auch viele Probleme verursachen." Nockemann ergänzt beim Thema illegale Migration: "Wenn man sich die Kriminalitätsstatistik anguckt, kann man durchaus sagen, sie kommen meist aus dem arabischen Raum. Sie kommen aus Afghanistan und Syrien. Da sind wir dagegen." Für Nockemann ist es allerdings, anders als in Teilen der AfD, "selbstverständlich, dass wir auch Arbeitskräfte aus anderen Ländern holen".

Auf die Frage, ob der thüringische Fraktionschef Björn Höcke eigentlich noch sein Freund ist, antwortete Nockemann: "Abgrenzen muss ich mich erstmal nirgendwo, nur von verfassungswidrigen Bestrebungen. Manches, was er [Höcke] sagt, teile ich auch ganz offen nicht." Nockemann betont zugleich: "Alles, was in irgendeiner Form mit Verfassungswidrigkeit zu tun hat, findet in der Hamburger AfD einfach nicht statt."

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse