Stand: 23.01.2025 10:00 Uhr ARD Gesund: 5 Jahre Corona - was haben wir gelernt? Neue Staffel „Coronavirus-Update“ von NDR Info liefert Antworten

Christian Drosten ist sich sicher: „Momentan wird in der öffentlichen Diskussion manchmal alles so dargestellt, als sei eine direkte Übertragbarkeit von Covid 19 auf die nächste Pandemie natürlicherweise gegeben. Und das wird nicht so sein.“

Der Virologe ist einer von vielen Expertinnen und Experten, die in der neuen Staffel des Podcasts „Coronavirus-Update“ fünf Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland Bilanz ziehen und Einordnung geben, wie gut Deutschland auf eine weitere Pandemie vorbereitet ist.

Um welche Erreger könnte es bei einer nächsten Pandemie gehen? Wie geht die Forschung vor, wenn ein Patient mit Verdacht auf eine neuartige Infektion auftaucht? Wie können Schulen offenbleiben? Und wie sollte sich die Krisenkommunikation beim nächsten Mal verändern?

Antworten liefert das „Coronavirus-Update“, der in der Corona-Pandemie einem Millionenpublikum bekannt gewordene Podcast von NDR Info. Die Wissenschaftsjournalistinnen Korinna Hennig und Daniela Remus haben nachgehakt, welche Lehren wir aus der Pandemie gezogen haben und dazu Epidemiologinnen und Veterinärmediziner, Psychologinnen und Soziologen befragt. Ab 28. Januar sind jeweils zwei Folgen wöchentlich immer dienstags in der ARD Audiothek abrufbar. Insgesamt gibt es zehn neue Folgen.

ARD Gesund Themenschwerpunkt rund um die Lehren aus 5 Jahren Corona

Zeitgleich mit der neuen Podcast-Staffel startet ARD Gesund einen dreiwöchigen Themenschwerpunkt zu 5 Jahre Corona. Dazu wird es Hintergrundartikel und Interviews auf ardgesund.de geben, außerdem Beiträge und Studiogespräche im Gesundheitsmagazin Visite und eine Auswahl von TV-Dokumentationen zum Thema Corona in der Themenwelt Gesundheit der ARD Mediathek. Fragen der Community zum Thema Covid und neue Pandemien wird der Corona-Experte Dr. Emanuel Wyler im Gespräch mit Dr. Julia Fischer am 30.1.2025 bei ARD GESUND auf YouTube beantworten.

ARD Gesund bündelt seit 2024 journalistische und technische Kräfte in allen linearen und digitalen Ausspielwegen für die gesamte ARD im Themenfeld Gesundheit. Der NDR hat die Federführung übernommen und koordiniert die überregionalen Angebote für alle Landesrundfunkanstalten. Ziel der Kompetenzcenter ist es, durch eine Bündelung des Programmangebots in den jeweiligen Themenfeldern weitere Zielgruppen mit herausragenden journalistischen Angeboten zu erreichen.

23. Januar 2025

