84 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind tagsüber genervt vom Verkehrslärm

Vorbeidonnernde Lkw, jede Menge Autos und andere Fahrzeuge - gut vier von fünf Hamburgerinnen und Hamburgern fühlen sich in erster Linie durch Straßenlärm in ihrem Wohnumfeld gestört. Das geht aus einer Online-Befragung der Umweltbehörde hervor, deren Ergebnisse NDR 90,3 und dem Hamburg Journal exklusiv vorliegen. Zwar gehöre Lärm in einem gewissen Maße zu einer Großstadt, aber der Senat müsse mehr für den Lärmschutz tun.

"Bei mir vor der Haustür ist es schon eher laut" - das sagen 38 Prozent der Menschen; weitere 34 Prozent leben ihrer Einschätzung nach in einer Umgebung mit deutlichen Lärmspitzen. In erster Linie tagsüber. Aber mehr als die Hälfte auch nachts.

Insgesamt haben an der nicht repräsentativen Umfrage 7.107 Menschen teilgenommen, knapp 3.000 mehr als bei der letzten Befragung zum Lärmaktionsplan.

Zwei Drittel der Menschen fühlen sich auch in ihrer Wohnung durch Straßenverkehrslärm gestört. Das muss weniger werden, meint fast jeder der Betroffenen. Aber wie? Auf allen Straßen Tempo 30, sagen 37 Prozent. Denn Geschwindigkeitsbeschränkungen seien ein gutes Mittel, um Lärm zu verringern, meint mehr als die Hälfte der Befragten.

Die meisten fühlen sich - tags wie auch nachts - vor allem durch den Lärm von schnellen bzw. überlauten Fahrzeugen gestört; Busse nehmen die wenigsten als besonders störende Lärmquelle wahr.

Damit es vor der eigenen Tür ruhiger wird - dafür würde jeder und jede Zweite auch einen längeren Weg zu einem Pkw-Stellplatz in Kauf nehmen.

Und die Stadt solle auch mehr sogenannte Ruhigere Gebiete ausweisen. Das sind Wald- und Forstgebiete, Friedhöfe und Grünanlagen, die besonders schützenswert sind.

Mehr Tempo 30 und mehr Ruheinseln - das sieht bereits der Lärmaktionsplan von vor zwei Jahren vor. Hat bisher nicht viel gebracht - das sagt über die Hälfte der Menschen in der Online-Umfrage. Lärm gehöre zwar in gewissem Maß zu einer Großstadt, aber der Senat solle Lärmschutz als eine vorrangige Aufgabe angehen, damit es an vielen Stellen ruhiger wird. Das erwarten drei von vier der Befragten.

