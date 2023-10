Stand: 22.10.2023 10:00 Uhr „2023 – das Quiz“: Kai Pflaume moderiert Rateshow-Klassiker mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Florian Silbereisen und Jan Josef Liefers

Sendetermin: Sonnabend, 30. Dezember 2023, 20.15 Uhr, Das Erste

Kai Pflaume wird am Sonnabend, 30. Dezember, um 20.15 Uhr erstmals durch das Jahresquiz im Ersten führen. Das Rateteam des Rateshow-Klassikers hat sich nicht geändert: In „2023 – das Quiz“ treten erneut Günther Jauch (er hat bisher vier Mal gewonnen), Barbara Schöneberger (bisher zwei Mal gewonnen), Jan Josef Liefers (bisher vier Mal gewonnen) und Florian Silbereisen (bisher einmal gewonnen) an. Sie testen ihr Wissen über das abgelaufene Jahr und klären die Frage, wer der Jahres-Champion 2023 wird.

In „2023 – das Quiz“ stehen die wichtigsten und emotionalsten Ereignisse des Jahres im Mittelpunkt - die Menschen, mit denen Deutschland gelacht oder geweint hat, über die gesprochen oder gestaunt wurde. Auch in diesem Jahr gibt es neben den ganz großen Nachrichten-Themen viele Geschichten, die Menschen in Deutschland bewegten. Neben dem Rateteam erwartet Kai Pflaume spannende Gäste, die in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben, u. a. einen echten Weltstar.

In „2023 – das Quiz“ geht es zum Beispiel um den Piraten-Look des Bundeskanzlers, die Krönung von King Charles, Künstliche Intelligenz, den Ampelzoff, Barbie und Ken, den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann oder um die deutsche Mannschaft, die spektakulär die Basketball WM gewonnen hat.

