Stand: 28.12.2023 10:33 Uhr 2023: NDR Fernsehen punktet mit regionaler Information, Doku-Formaten und Unterhaltung - bundesweit das beliebteste Dritte Programm

Aktuelle Sondersendungen, die täglichen regionalen Landesprogramme, erfolgreiche Unterhaltungssendungen und neue Doku-Formate: Für das NDR Fernsehen war 2023 ein starkes Jahr. Der Marktanteil liegt im Norden bei 8,0 Prozent, durchschnittlich 3,030 Millionen Menschen schalteten im Sendegebiet täglich mindestens eine Minute lang ein. Damit ist das NDR Fernsehen auch 2023 das drittbeliebteste TV-Programm in Norddeutschland hinter dem ZDF und dem Ersten.

Bundesweit ist das NDR Fernsehen das meistgenutzte Dritte Programm – und das einzige Dritte unter den Top 10 der TV-Programme Deutschlands. In ganz Deutschland waren 2023 täglich 7,377 Millionen Menschen dabei.

NDR Intendant Joachim Knuth: „Mit unserer Mischung aus aktuellen Informationen aus der Region, Unterhaltungsangeboten und hochwertigen Dokumentationen erreichen wir ein Millionenpublikum. Im kommenden Jahr werden wir unsere regionale Berichterstattung noch weiter stärken, sowohl im Fernsehen als auch im Radio, Online sowie auf Podcast- und Videoplattformen. Unser Ziel ist es, die Themen dort zu behandeln, wo sie den Menschen begegnen und dadurch zu einer Perspektivenvielfalt beizutragen: mit gut recherchierten, informativen und unterhaltsamen Themen aus dem Norden.“

Die „NDR Info extra“-Ausgaben zu Unwettern im Norden hatten 2023 die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer im NDR Fernsehen. Am 20. Oktober informierten sich bei „NDR Info extra“ im Schnitt 905.000 Norddeutsche über den Sturm an der Ostsee, am 5. Juli 837.000 über den Sommersturm im Norden. Die Marktanteile lagen im Norden bei 17,5 bzw. 17,8 Prozent. Mit einem überdurchschnittlichen Marktanteil von 8,2 Prozent stießen auch die Abend-Ausgaben der norddeutschlandweiten Nachrichtensendung „NDR Info“ auf große Resonanz der Zuschauenden.

Großes Vertrauen bringen die Norddeutschen auch den Regionalmagazinen entgegen, die täglich ab 19.30 Uhr zu sehen sind. Sie waren auch 2023 Deutschlands beliebteste TV-Landesprogramme – mit durchschnittlich 1,223 Millionen Zuschauer*innen pro Tag und einem Marktanteil von 29,5 Prozent.

Unter den Einzelsendungen im NDR Fernsehen hatten zwei Unterhaltungsformate die höchsten Marktanteile des Jahres: Die 1000. Ausgabe der „NDR Talk Show“ kam in Norddeutschland am 13. Oktober auf 22,4 Prozent, ebenso eine Ausgabe von „Bingo! - Die Umweltlotterie“ am 23. April.

Was denken die Menschen über Migration, wie stehen sie zum Klimaschutz – und wie kann ein sachlicher und respektvoller Austausch dazu gelingen? Das neue Debattenformat „Die 100 - was Deutschland bewegt“ mit Ingo Zamperoni von NDR und WDR ging dem in zwei Ausgaben nach. Allein im NDR Fernsehen verfolgten das im Schnitt 281.000 Zuschauer*innen (Marktanteil: 8,6 Prozent) bzw. 230.000 (6,5 Prozent).

Neu war in diesem Jahr z. B. auch die sechsteilige Doku-Serie „Tietjen campt – Der Roadtrip“: Bettina Tietjen ging mit Prominenten von Nord nach Süd einmal quer durch die Republik auf Tour. Ein gelungenes Experiment mit durchschnittlich 418.000 Zuschauenden im Norden und einem Marktanteil von 8,9 Prozent. Und ein sehr starkes Jahr hatte das Vorabend-Magazin „DAS!“: Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 14,0 Prozent, das ist der beste Wert seit 33 Jahren.

Die NDR Inhalte in der ARD Mediathek wurden 2023 durchschnittlich 15,8 Millionen Mal pro Monat (Januar bis November) abgerufen. NDR Inhalte, die im Ersten liefen, sind dabei nicht mitgezählt.

Nutzerinnen und Nutzer interessierten sich dabei besonders stark für Doku-Formate des NDR, zum Beispiel für die zweite Staffel von „Die Paartherapie“ (2,04 Millionen Abrufe), für „Tietjen campt“ (insgesamt auf 1,94 Millionen Abrufe, davon 1,35 Millionen auf das neue Format „Tietjen campt - Der Roadtrip“) und die zweite Staffel von „Oh Baby!“ (611.000 Abrufe).

Die vom NDR angekaufte und synchronisierte französische Serie „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ ist auch weiterhin sehr erfolgreich. Sie wurde inklusive der neuen dritten Staffel in diesem Jahr 5,68 Millionen Mal abgerufen.

Auswertungszeitraum: 01.01. – 27.12.2023

Quelle TV-Daten: AGF Videoforschung: AGF SCOPE 1.4; Marktstandard: TV

Quelle Abrufzahlen: Nielsen Zensusdatentool v.1.9,0, lokale Wiedergaben, 01.01.-20.12.2023

28. Dezember 2023 / IB

