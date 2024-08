Stand: 21.08.2024 10:07 Uhr 200 Folgen „Inas Nacht“ - neue Staffel mit bisher erfolgreichster Ausgabe

Sendetermin der 200. Ausgabe: Donnerstag, 22. August, 23.35 Uhr, Das Erste / anschließend in der ARD Mediathek

„Inas Nacht“ kommt am folgenden Donnerstag, 22. August, zum 200. Mal – und rückt das Jubiläum in ein besonderes Licht: Zur Feier des Tages begrüßt die tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Danach geht es nach typischer Müllerin-Art weiter: Susanne Daubner weiht Ina Müller in die kleinen Geheimnisse der tagesschau ein und erzählt von ihrem Lebensweg, der sie von Halle über Ost-Berlin nach Hamburg brachte. Zum Gespräch hinzu kommt der Schauspieler Götz Otto, der von seiner Herkunft aus einer Bäckersfamilie und seinen internationalen Filmerfolgen berichtet. Die Musik kommt von dem Newcomer Benjamin Amaru aus der Schweiz – und auch Susanne Daubner und Götz Otto sind samt der Hausband von „Inas Nacht“ zu erleben.

Die neue, insgesamt 20. Staffel von „Inas Nacht“ startete in diesem Jahr gleich mit einem Rekord: Die Auftaktfolge mit den Gästen Markus Söder und Felix Neureuther am 27. Juni hatte im Ersten einen Marktanteil von 19,6 Prozent und war damit die bundesweit bisher stärkste „Inas Nacht“-Ausgabe aller Zeiten. 1,813 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei. In der ARD Mediathek wurde die Sendung zusätzlich bisher 1,3 Millionen Mal gestreamt.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: „Ina Müller ist und bleibt einzigartig. Mit ihrem Charme entlockt sie ihren hochkarätigen Gästen im Schellfischposten echte Geheimnisse. 200 Folgen ‚Inas Nacht‘ sind 200 Mal Begeisterung pur für unser Publikum. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ina Müller - auf die nächsten 200 Runden mit dieser einzigartigen Mischung aus Schnack, Schlagfertigkeit und Seemannsgarn!“

Nach einer kleinen Sommerpause geht es mit „Inas Nacht“ am Sonnabend, 21. September, weiter. Für die letzten drei Folgen des Jahres 2024 haben sich u. a. Hape Kerkeling, Katarina Witt, Jonas Kaufmann und Hinnerk Schönemann angekündigt.

21. August 2024 / IB

