Leichtathletik-WM in Budapest in der ARD

49 Weltmeister*innen werden bei der WM gekührt - Gänsehaut-Momente garantiert. Egal ob im Ersten, in der ARD Mediathek, im Radio, bei sportschau.de oder in Social Media. Der NDR verantwortet und koordiniert innerhalb der ARD die gesamte Produktion der Programmangebote zur WM.



Das Erste überträgt zwischen dem 19. und 27. August vier Wettkampf-Tage. Rund um die Uhr bildet die ARD das Sportevent digital ab. Das Herzstück bei sportschau.de ist das "Live-Center", in dem neben Livestreams auch Live-Ticker und Live-Ergebnisse gebündelt werden. On-Demand gibt es zusätzlich Glanzlichter und Hintergründe – täglich unter anderem eine zehnminütige Zusammenfassung des jeweiligen Wettkampftages in der Mediathek und auf sportschau.de. Sternstunden mit den entscheidenden Wettkämpfen sind zeitversetzt auf den digitalen Kanälen von sportschau.de und in der ARD Mediathek zu sehen.

"Die Leichtathletik-WM in Budapest ist ein echtes programmliches Sommer-Highlight, schließlich haben wir einige der absoluten Höhepunkte im Angebot wie den Stabhochsprung der Männer, die schnellsten Männer der Welt über 100 Meter sowie die Zehn- und Siebenkampf-Finaltage. Wir freuen uns, den Athletinnen und Athleten auch in diesem Jahr eine große mediale Bühne geben zu dürfen sowie auf viele spannende Geschichten und emotionale Bilder von diesem Event."

"Die deutsche Leichtathletik begeistert. Mit Gina Lückenkemper und Niklas Kaul wurden im vergangenen Jahr zwei Leichtathleten zu Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres gewählt. Bei den European Championships in München verfolgten bis zu sechs Millionen Zuschauer*innen die mitreißenden Wettkämpfe im Ersten. Bei der WM in Budapest steigt nun das nächste Großereignis.



In 49 Disziplinen geht es um Gold, Silber und Bronze. Gemeinsam mit dem ZDF berichtet die ARD von allen Wettkampftagen im TV, Radio, in unserem Online-Angebot und auf den Social Media Kanälen der Sportschau. Live, Re-Live und Highlights dazu Hintergründe und kritische Berichterstattung. Wir bieten alles an auf unseren Ausspielwegen.



Nur bei Leichtathletik-Wettkämpfen passieren so viele spannende Entscheidungen parallel: Ein Fotofinish auf der Laufbahn, Siegsprung im letzten Versuch, so wie unfassbare Aufholjagden bei den Mehrkämpfern. Das alles bietet die Leichtathletik. Im Namen unseres gesamten Teams freue ich mich darauf, Ihnen diese faszinierende Sportart zu präsentieren."

Die ARD überträgt vier von neun Wettkampftagen: den 20., 22., 24., und 26. August 2023. Sämtliche Events sind live im Ersten und zeitgleich im Stream zu sehen. Die Wettbewerbe am Abend werden zur Primetime vor einem Millionenpublikum stattfinden. Linear werden zudem ARD Aktuell, das Mittagsmagazin und die Sportschau beliefert. Alle Beiträge und Trailer werden in Hamburg geschnitten. Das ZDF nutzt seine Schnittkapazitäten in Mainz.



Präsentiert wird das Sportereignis für die ARD aus der Mixed-Zone des nationalen Leichtathletikstadions "Nemzeti Atlétikai Központ". Etwa 37.000 Zuschauer*innen fasst die stimmungsvolle Arena. Moderator Claus Lufen führt zusammen mit ARD-Experte Frank Busemann durch das Programm. Als Kommentatoren in Budapest sind Ralf Scholt und Willi Hark dabei. Maral Bazargani wird als Social Reporterin auf den Digitalkanälen der Sportschau vom Event berichten.



Jeden Tag gibt es eine zehnminütige Zusammenfassung des jeweiligen Wettkampftages in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Das Angebot der Crew in Budapest sorgt dafür, dass in den Hörfunk-Programmen der ARD quasi rund um die Uhr von diesem großen Sportevent berichtet werden kann. Der Wettkampfkalender bietet sehr gute Umsetzungsmöglichkeiten für alle Wellen und die Informationsprogramme. Für die Primetime im Radio, also die frühen Morgenstunden, werden News, Collagen, O-Ton-Pakete und Stories produziert. Ab dem späteren Nachmittag schalten die Wellen live ins Stadion zu unseren Reporter*innen.