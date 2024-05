Stand: 21.05.2024 06:00 Uhr "Welle machen": Schwimmlehrer für Hamburg gesucht!

Unsere Kinder müssen schwimmen lernen - dafür brauchen wir mehr Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer in dieser Stadt! Dazu starten NDR 90,3 und das Hamburg Journal ab dem 21. Mai 2024 eine große Programmaktion: Gemeinsam mit den Partnern DLRG Hamburg, Active City und Bäderland suchen die NDR Programme Menschen aus Hamburg, die sich zu Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrern ausbilden lassen.

Mit der Programmaktion setzen die Hamburger NDR Programme ein deutliches Zeichen gegen einen besorgniserregenden Trend: Immer weniger Hamburger Grundschulkinder können schwimmen. 2020 hatte nach Erhebungen der DLRG in Hamburg nur jedes zweite Grundschulkind ausreichende Schwimmkenntnisse, im Schuljahr 2022/23 konnten weniger als 60 Prozent der Viertklässler in Hamburg sicher schwimmen (Senatsanfrage der CDU vom März 2024). Gleichzeitig gibt es Plätze in Schwimmkursen nur mit langer Wartezeit, weil die Schwimmlehrerinnen und -lehrer fehlen.

Hier setzen NDR 90,3 und das Hamburg Journal mit ihren Partnern DLRG, Bäderland und Active City an: Ab dem 21. Mai 2024 können sich interessierte Hamburgerinnen und Hamburger auf der Website ndr.de/wellemachen bewerben. Einzige Voraussetzung: Mindestalter 16 Jahre und für die 200 Meter-Strecke sollte man weniger als zehn Minuten benötigen. Bewerbungsschluss ist der 11. Juni. Ende Juni beginnt dann die Ausbildung mit den ausgewählten Teilnehmenden.

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse