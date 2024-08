Was bedeuten Nachhaltigkeit und Klimaschutz beim NDR?

Welchen Beitrag können wir zum Klimaschutz leisten? Wie können TV-Produktionen umweltfreundlicher werden? Wie divers ist der NDR? Wie steht es um die Nachhaltigkeit der Gebäude? Wie spart der NDR Papier, Wasser, Energie und andere wertvolle Ressourcen? Dies sind einige der zentralen Fragen, die uns rund um Nachhaltigkeit beim NDR beschäftigen.

Entsprechend der Ausrichtung der ARD liegt ein Schwerpunkt des NDR auf ökologischer Nachhaltigkeit, ein weiterer auf der Förderung von Vielfalt. Selbstverständlich gehören für uns als Medienunternehmen auch die Programmgestaltung und der wirtschaftliche Umgang mit öffentlichen Mitteln zu wichtigen Aufgaben unserer gesellschaftlichen Verantwortung.

Nachhaltiges Handeln fängt oft im Kleinen an und ist ein ganzheitliches Thema, zu dem jede und jeder beitragen kann – egal ob im Arbeitsalltag oder bei Entscheidungen auf Führungsebene. Die Einbindung und Information der Mitarbeitenden ist für den NDR ein unverzichtbarer Baustein im Engagement für mehr Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist organisatorisch in der Verwaltungsdirektion des NDR angesiedelt und wird auch regelmäßig im Rahmen der Sitzungen des Rundfunkrats behandelt.

Als Landesrundfunkanstalt im Verbund der ARD sind wir in deren ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement integriert. Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der ARDwird ausführlich beschrieben, welche Schwerpunkte und Strategien wir verfolgen und welche Strukturen und Prozesse uns bei der Umsetzung unterstützen.

Ökologische Nachhaltigkeit

Insbesondere im Bereich Ökologie sind wir im NDR seit vielen Jahren aktiv und können schon viele Fortschritte verzeichnen.

Weitere Informationen Was wir innerhalb des NDR schon umgesetzt haben Ökostrom, effizienter Büroneubau und sparsame Geräte: So hat der NDR seinen Energieverbrauch bereits reduziert. mehr

In den vergangenen Jahren ist stärker in den Fokus gerückt, wie wir unsere eigenen Produktionen umweltfreundlicher machen können. Dafür sind wir als NDR im Schwerpunkt Green Production aktiv. Dies ist auch im Kontext der Selbstverpflichtung der ARD zu sehen, ab 2025 die Bewegtbild-Produktionen nach den Ökologischen Standards von "green motion"zu beauftragen. Mit derselben Zielsetzung wird auch für Eigenproduktionen eine sukzessive Umstellung auf nachhaltige Medienproduktion angestrebt.

Als NDR sind wir in das interdisziplinäre ARD-Board Ökologische Nachhaltigkeit und die entsprechenden Kompetenzteams einbezogen. Dort werden gemeinsam konkrete Maßnahmen für mehr umweltfreundliches Handeln erarbeitet, um vor allem die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Unsere Schwerpunkte sind:

Nachhaltige Medienproduktion

Nachhaltiges Betriebsmanagement

Nachhaltiges Eventmanagement

Nachhaltige Verbreitung

Green IT

Im Bereich des Betriebsmanagements sind wir als NDR zum Beispiel schon viele Jahre aktiv. Hier geht es vor allem um Energiemanagement und erneuerbare Energien, bauliche Anlagen (z. B. Dach- und Fassadenbegrünung, nachhaltiges Bauen), umweltfreundliche Mobilität und die umweltfreundliche Bewirtschaftung (z. B. Mülltrennung, Kantinenverpflegung, Papierverbrauch). Im Jahr 2019 haben wir einen CO2-Fußabdruck für den NDR ermittelt und daraus auch die Ziele zur Emissionsreduktion bis 2030 (Scope 1-2) abgeleitet.

Weitere Informationen Unser Ziel: Den CO2-Ausstoß im NDR senken Was sind die Ziele für Nachhaltigkeit und Klimaschutz im NDR? Und was bedeutet das konkret im Arbeitsalltag? Ein Überblick und die nächsten Schritte. mehr

Unser Netzwerk aus Nachhaltigkeitsbotschafter*innen

Mit einem Team an Nachhaltigkeitsbotschafter*innen bringen wir seit vielen Jahren Ideen im Betriebsalltag des NDR voran: Die Kolleg*innen aus allen Landesfunkhäusern und unterschiedlichen Abteilungen engagieren sich neben ihrer regulären Tätigkeit als Botschafter*innen für Nachhaltigkeit beim NDR. Sie befassen sich zum Beispiel mit den Ideen und Anliegen von Mitarbeiter*innen, welche über unsere zentrale E-Mail eintreffen. Auch bei größeren Projekten, etwa dem Umbau etwa dem Umbau am Rothenbaum und in Lokstedt sowie bei der Einführung des JobRad, waren sie maßgeblich beteiligt. Sie unterstützen somit tatkräftig dasTeam Nachhaltigkeitbei seinen Aufgaben.