Aushilfe am Helpdesk im Newsroom von tagesschau.de

Du fühlst dich in der Medienwelt wie zu Hause und bist auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Nebenjob am Puls der Zeit, der deine vielen Interessen vereint? Egal ob dein Herz für Technik, Medienproduktion oder Journalismus schlägt: tagesschau.de ist die richtige Anlaufstelle! Wir suchen ab sofort eine*n motivierte*n Kolleg*in für unseren Helpdesk inmitten unserer Nachrichtenredaktion in Hamburg.

Was sind deine Aufgaben?

Als erste*r Ansprechpartner*in bist du verantwortlich für die Annahme und Bearbeitung akuter technischer Probleme im Nachrichtenhaus

Du unterstützt unsere User*innen per Mail und App-Stores und sorgst für eine strukturierte Weiterleitung bei Problemstellungen.

Zudem übernimmst du die Administration verschiedenster Webanwendungen und bist für die Pflege von Datenbanken und Dokumentationen zuständig.

Dabei arbeitest du eng mit unserem Team zusammen und bist an der Umsetzung von IT-Projekten beteiligt.

Anforderungsprofil & Qualifikationen

Du bringst Interesse und Basis-Wissen in den Themenbereichen IT und/oder Journalismus mit und bist teamfähig sowie einsatzbereit. Auch in stressigen Situationen behältst du einen kühlen Kopf und bist in der Lage, eigenständig zu arbeiten.

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit runden dein Profil ab. Die Arbeitszeit für diesen Nebenjob am Helpdesk unserer Nachrichtenredaktion ist einmal wöchentlich von 9-17 Uhr.

Als Mitarbeiter*in unseres Helpdesks bieten wir dir nicht nur eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Nachrichtenhaus, sondern auch ein nettes Kollegium und eine moderne Feedbackkultur.

Hast du Interesse? Dann bewirb dich jetzt via E-Mail an unsere technische Leiterin von tagesschau.de Kristina Kaul und werde Teil unseres Teams!