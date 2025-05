Wir suchen dich für den YouTube Kanal der Sesamstraße

Die Sesamstraße begeistert seit mehr als 50 Jahren junge und alte Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit lustigen Clips, die für Kinder im Vorschulalter gemacht werden, steht die Sesamstraße für Bildung, Wertevermittlung und vor allem jede Menge Spaß. Seit 10 Jahren gibt es mit dem Sesamstraßen-Kanal auf YouTube noch einen weiteren digitalen Ausspielweg. Mehr als 290.000 Follower und noch viel mehr Fans gucken sich regelmäßig Clips mit Grobi, Ernie & Bert, Samson, Elmo, Krümelmonster & Co an. Die NDR-Redaktion Sesamstraße braucht Verstärkung und sucht dich als Channelmanager und Content-Creator (w/m/d) in freier Mitarbeit.

Wann? Nach Vereinbarung, gern zeitnah

Aufgaben/Anforderungen:

Channelmanagement

Kuratierung der Inhalte über das CMS Sophora und direkt auf YT

Ideenentwicklung zur Erstellung von Shorts aus Archivmaterial oder Neudreh, ggf. auch Umsetzung (Schnittkenntnisse von Vorteil)

Interesse und Gespür für Themen/Trends mit hoher Relevanz und Reichweite

Gute Kenntnisse des Mediennutzungsverhaltens und der plattform- und zielgruppengerechten Aufbereitung von Inhalten

Interesse, sich in den besonderen Markt für Kinder und das umfangreiche Archivmaterial der Sesamstraße einzuarbeiten

Sicherer Umgang mit Keyword-, SEO- und Tracking-Tools

Teamgeist und Eigeninitiative

Das bieten wir dir:

Ein motiviertes und kollegiales Team

Flexible Einsätze (vor Ort und mobil)

Auftragsvolumen ca. 1 Tag (8 Stunden) pro Woche

Ein attraktives Honorar und faire Konditionen. Die Beschäftigung erfolgt auf Basis von Honorarverträgen in freier Mitarbeit

Vielfalt im NDR: Der NDR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit der Mitarbeitenden, ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Geschlechts oder Alters.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 23. Mai an Lisa Schneider: li.schneider@ndr.de.