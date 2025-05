NDR Schleswig-Holstein: Dokumentar*in (freie Mitarbeit) gesucht.

Mit dem Projekt Retro-Digitalisierung bewahrt der NDR zeit- und kulturhistorische Beiträge und macht sie für künftige Generationen nutzbar. Bilder aus den Fernseharchiven des NDR sind Teil des kollektiven Gedächtnis und prägen unseren Blick auf die Welt. Für diese wichtige Aufgabe sucht der NDR Schleswig-Holstein frei Mitarbeitende, die das Archiv-Team als Dokumentar*in an 60 Tagen pro Jahr in freier Mitarbeit unterstützt.

Wann: ab sofort

Deine Aufgaben:

Umgang mit Videofiles (Projekt Retro-Digitalisierung)

Qualitätsprüfung von Fernseh-Sendungen und Beiträgen

Du bearbeitest Files aus der Digitalisierung und prüfst Inhalte und Metadaten

Kassation von Sendungen und Beiträgen des Landesfunkhauses SH

Was Du mitbringst:

Sicherer Umgang mit EDV-Anwendungen (MS Office, Teams, Datenbanken)

Kenntnisse anderer Datenbanken oder Produktionssysteme

Schnelle Auffassungsgabe

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Flexibel und belastbar

Sehr gute Allgemeinbildung, insbesondere Kenntnisse des Landes Schleswig-Holstein

Wünschenswert: Erfahrungen mit Digitalisierungsprojekten

Die Beschäftigung erfolgt auf der Basis von Honorarverträgen an maximal 60 Tagen pro Jahr. Wir bieten Dir ein attraktives Honorar in Höhe von 17,38 € pro Stunde und faire Konditionen nach den Regeln des NDR.

Vielfalt im NDR: Der NDR verfolgt das Ziel der Chancengleichheit der Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Alters oder Geschlechts.

Bewirb dich!

Lust bekommen? Dann schicke deine Bewerbung einschließlich aktuellem Lebenslauf per Mail an die Fachkoordinatorin des NDR-Archiv in Kiel Sylvia Micke (s.micke@ndr.de). Wir freuen uns von Dir zu hören!