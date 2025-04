Das Politik-Team in SH sucht dich als Onliner*in Stand: 09.04.2025 08:49 Uhr Wo hakt es bei der Ganztagsbetreuung, was hat der Landeshaushalt mit meinem Leben zu tun, wird es mit der Bürokratie weniger oder eher mehr? Unser Team bringt politische Themen zu den Menschen. Wir recherchieren und erklären politische Entscheidungen in allen Ausspielwegen. Dafür suchen wir Verstärkung.

Wir freuen uns auf freie Kolleginnen und Kollegen, die Spaß an politischer Berichterstattung haben, die gründlich recherchieren und vor allem Online-Erfahrung mitbringen. Das Team Politik im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein macht Berichterstattung für NDR SH für Web, App, Social Media, Hörfunk und Fernsehen - und außerdem für viele andere Redaktionen im NDR und in der ARD. Uns ist vor allem wichtig, politische Themen möglichst nah am Alltag und den Fragen von Nutzer*innen zu beleuchten.

Wenn du gern tief in Themen einsteigst, draußen als Reporter*in unterwegs bist, komplexe Zusammenhänge gut und verständlich erklären kannst und auch Freude am Auswerten von Zahlen, Daten und Fakten hast, bewirb dich einfach gleich!

Startdatum: nach Vereinbarung, gern zeitnah

Wir freuen uns auf Bewerber*innen mit:

aktueller journalistischer Erfahrung, vorzugsweise Online und im Radio oder Fernsehen

Interesse an crossmedialer Produktion und an digitalen Plattformen

Lust darauf, gewissenhaft zu recherchieren und als Reporter*in draußen zu sein

Interesse für die Region und Gespür für ihre Themen

gutem Sprachgefühl

Teamgeist und Eigeninitiative

Bereitschaft, flexibel zu arbeiten, auch mal am Wochenende

Wir bieten dir:

ein motiviertes und kollegiales Team

vielfältige Einsätze und viel Abwechslung

sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und Qualifizierungsangebote, u.a. Sprechtraining, wenn notwendig

Support bei der Einarbeitung in verschiedene Medien und ihre Tools

flexible Einsätze

attraktive Honorare, faire Arbeitsbedingungen, tarifliche Nebenleistungen des NDR für freie Mitarbeitende (z.B. Fahrkostenzuschuss zum Jobticket, bezahlte Urlaubstage und einen Zuschuss bei Krankheit)

Nordsee, Wattenmeer und Binnenland

ideale Freizeitbedingungen, z.B. für Wassersport

Vielfalt im NDR: Der NDR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit der Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Geschlechts oder Alters.

Die Beschäftigung erfolgt in freier Mitarbeit und auf der Basis von Honorarverträgen. Die Honorierung und weitere Leistungen richten sich nach den einschlägigen Tarifbestimmungen des NDR.

Bewirb dich!

Lust bekommen? Dann schicke deine Bewerbung bitte an bewerbung.sh@ndr.de.