Stand: 06.03.2012 19:17 Uhr 30 Jahre Volontärsausbildung im NDR

Panorama Moderatorin Anja Reschke, Alexander Bommes vom Sportclub und auch der Direktor des Landesfunkhauses Niedersachsen, Dr. Arno Beyer, haben es getan: Sie alle absolvierten ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk. Diese drei stehen stellvertretend für zahlreiche Journalisten, die nach der eineinhalbjährigen Ausbildung einen erfolgreichen Weg beim NDR eingeschlagen haben. 30 Jahre Volontärsausbildung - in Hannover feierte der NDR am Dienstag diese Erfolgsgeschichte. Intendant Lutz Marmor und sein Stellvertreter Dr. Beyer haben den Anlass genutzt und ein neues Ausbildungsstudio eingeweiht - natürlich ist es mit modernster Technik ausgestattet.

"Deutliches Bekenntnis zum Standort Hannover"

"Seit 30 Jahren schlägt das Herz der journalistischen Ausbildung des NDR in Hannover", sagte Marmor bei der Einweihung. Das neue Multimedia-Studio, das die Ausbildungsredaktion für Programm und Produktion und die ARD.ZDF medienakademie gemeinsam nutzten, sei ein deutliches Bekenntnis zum Standort Hannover und zur Qualitätsoptimierung unserer trimedialen journalistischen Aus- und Fortbildung, so der Intendant. Neben der Volontärsausbildung sitzt hier außerdem die Medienakademie von ARD und ZDF. Wo schon Günther Jauch und Anne Will an Seminaren teilnahmen, wo Ernst Huberty schon unterrichtete.

750 Nachwuchs-Journalisten ausgebildet

Seit Dr. Arno Beyer im ersten Jahrgang 1981 für das Fernsehen und den Hörfunk ausgebildet wurde, haben sich die Anforderungen an Journalisten gewandelt. Immer auf der Höhe der Zeit passte der NDR seine Ausbildungsinhalte den neuesten Entwicklungen an. Heute steht am Ende eines Volontariats der trimediale Journalist - Volontäre lernen für Fernsehen, Hörfunk und auch für das Internet. Dabei zählt der NDR zu den führenden Ausbildern in Europa: Zweimal im Jahr nimmt der Sender jeweils 18 neue Volontäre auf. Bislang haben mehr als 750 Nachwuchs-Journalisten ein Programmvolontariat beim NDR absolviert.