Ratschläge für UKW Stereoempfang

Wer sendet in Stereoqualität?

Nur UKW-Sender verbreiten Stereosendungen, jedoch nicht die Mittelwellensender. Bei günstigen Empfangsbedingung genügt meist eine Gehäuseantenne, um starke Sender mit Hilfe der "Mono"-Taste behelfsmäßig empfangen zu können. Stereoempfang ist auf diese Weise nur in mangelhafter Qualität möglich, denn die Antennenspannung müsste gegenüber Monoempfang zehnmal höher sein.

Welche Antenne für Stereoempfang?

Reflektierte Wellen, ebenso Gleich- und Nachbarkanalsender können die Stereoübertragung stören. Mehr-Element-Richtantennen auf dem Dach helfen, solche Störungen weitestgehend zu vermeiden. Werden derartige Antennen exakt auf starke UKW-Sender ausgerichtet, ist der Stereoempfang einwandfrei. Starke UKW-Sender sind normalerweise die örtlichen Versorgungssender. Alle UKW-Programme eines Standortes können mit derselben Richtantenne empfangen werden.

Programme anderer Funkhäuser

Wer in günstiger Lage wohnt, kann unter Umständen auch Sender anderer Rundfunkanstalten als die des NDR empfangen. Das betrifft z. B. das Grenzgebiet zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Für einen guten Empfang benachbarter Sender ist in solchen Fällen eine Einzelantenne mit Rotor zweckmäßig. Bei Gemeinschaftsantennen ist das schon schwieriger Dort empfiehlt sich möglicherweise die Installation einer zusätzlichen Richtantenne, die auf empfangswürdige Nachbarsender ausgerichtet ist. Auch die Kombination einer Richtantenne mit Rundempfangsantenne kann in günstigen Wohnlagen die Programmauswahl erweitern.