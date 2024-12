Mobiler UKW-Empfang

Zu Hause

Beim mobilen Empfang gibt es vielfältige Gründe für Empfangsstörungen.

Die Teleskopantenne von so genannten Kofferradios weist keine Rundcharakteristik auf. Die Empfangsstärke der eingestellten Frequenz ändert sich aufgrund der unterschiedlichen Entfernung vom Sender, der Topographie und dem Standort in der Wohnung.

Hinzu kommen Störungen, die durch reflektierte Wellen entstehen. Die Antenne empfängt sowohl das gewünschte Signal, als auch das an Ihnen selbst, an Gegenständen, Häusern u.a., bei Autoradioantennen auch wegen der häufig wechselnden Fahrtrichtung reflektierte Signal. Thermopanescheiben können den Empfang durch den sie umfassenden Aluminiumrahmen störend beeinflussen.

Die heute üblichen Dämmstoffe für den Trockenausbau besitzen häufig eine Aluminiumfolie, die elektromagnetische Wellen hundertprozentig reflektieren, was den Rundfunkempfang in derart ausgestatteten Räumen unmöglich werden lässt.

Im Auto

Der Empfang im Auto lässt sich verbessern, wenn auch nicht hundertprozentig einwandfrei herstellen, indem die Antenne über ein möglichst kurzes Antennenkabel mit dem Autoradio verbunden ist. Sie muss auch an das Radio angepasst sein. Die Antenne selber sollte an einem möglichst hohen Ort montiert sein. Die besten Ergebnisse werden mit einer ganz einfachen Teleskopantenne erzielt, die allerdings gewartet werden muss, denn Korrosion kann die elektrische Leitfähigkeit zunichte machen.

Die Frequenzskala

Außerdem ist heute das UKW-Band mit vielen Programmen sehr eng belegt. Bei Überreichweiten oder ungünstigen Empfangsverhältnissen kann ein entfernter Sender auf einer Nachbarfrequenz oder sogar auf der gleichen Frequenz das gewünschte Programm überlagern, weil er besser zu empfangen ist.

Reichweiten

UKW-Sender haben nur eine begrenzte Reichweite. Natürlich ist der Empfang des gewünschten Programmes nur innerhalb der Reichweite einzelner Sender derselben Programmkette gewährleistet.

Antenne

Allerdings gilt diese Aussage nur für den Rundfunkempfang mittels einer UKW-Richtantenne, möglichst auf dem Dach, die exakt auf den jeweiligen Senderstandort ausgerichtet sein muss.

Ansprechpartner

Wie eine solche Antennenanlage in Ihrem Spezialfall konzipiert sein muss, oder ob eine vorhandene Antennenanlage instand gesetzt werden muss, kann Ihnen ein Rundfunkfachbetrieb Ihres Vertrauens raten.

Tipp

Mobile Empfangsgeräte lassen sich mit einer Antennenanschlussbuchse vom Rundfunkfachbetrieb nachrüsten. Das Radio muss dann mittels eines Antennenkables mit der Antenne verbunden werden. Wie aber bereits beschrieben, kann Ihnen ein Rundfunkfachbetrieb vor Ort spezieller helfen.