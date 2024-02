Änderung bei DVB-T2: NDR HH auf Kanal 41 in Hamburg

VIDEO: TV-Signal: Der NDR zieht zum 1. März um (2 Min)

Verschlankung in der Senderliste bei DVB-T2: Das NDR Fernsehen für Hamburg sendet bald nur noch auf Kanal 41.

Im terrestrischen Antennenfernsehen DVB-T2 für Hamburg steht eine Änderung an, die etwa 110.000 Haushalte mit TV-Geräten und nochmals ca. 120.000 Haushalte mit PC, Laptops oder mobilen Geräten betrifft. Das Signal auf dem DVB-T2 Kanal 40 wird abgeschaltet. Stattdessen ist das NDR Programm für Hamburg auf Kanal 41 zu empfangen.

Der Umzug wird am 01. März 2024 vollzogen und ab 15. Februar in Form eines Parallelbetriebs getestet. Ab 19. Februar informiert der NDR die Betroffenen mit einer Hinweistafel im entsprechenden TV-Programm. Wer das NDR Fernsehen Hamburg über Satellit oder Kabel empfängt, ist nicht betroffen.

Warum ist diese Änderung nötig?

Die Regionalanteile des Landesfunkhauses Hamburg waren bisher bereits im DVB-T2-Multiplex Schleswig-Holstein zu empfangen. Dieser ist in Hamburg und Umgebung gleichwertig zum DVB-T2-Mux HH empfangbar.

Es soll aber auch weiterhin möglich sein, im Raum Hamburg landesbezogene Sondersendungen außerhalb der Regionalzeit ausstrahlen zu können. Dazu wird das NDR Fernsehen HH künftig als durchgängiges sechstes Programm mit in den DVB-T2-Multiplex Schleswig-Holstein aufgenommen. Möglich wird dies – ohne Qualitätsverlust – durch effizientere Encoder, auf die im DVB-T2-Playout umgestellt wird.

Der Weg ermöglicht es, auf den Betrieb von zwei DVB-T2-Sendern zu verzichten. Hierdurch werden nach der Abwicklung von Restkosten jährlich Einsparungen im sechsstelligen Bereich erzielt.

Was müssen Nutzer*innen tun?

Wenn TV-Zuschauer*innen im NDR HH Fernsehen ab 19. Februar eine Tafel mit einem Hinweis sehen, müssen sie den neuen Kanalplatz von NDR HH suchen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Das „neue“ NDR HH sollte in der Senderliste ein zweites Mal zu finden sein. Wenn es noch nicht die gewünschte Platzierung bzw. Programmtaste hat, also die gewünschte Zahl in der Senderliste zum Ansteuern über die Fernbedienung, muss der Sender nur manuell neu einsortiert werden. Fertig!

2. Ist das „neue“ NDR HH noch nicht in der Senderliste zu finden, müssen Nutzer*innen einen manuellen Sendersuchlauf für Kanal 41 über das Menü des Receivers oder des Fernsehers machen. Von einem automatischen Sendersuchlauf ist abzuraten, weil dabei die gesamte Sendersortierung durcheinander geraten könnte.

Weitere Informationen und Hilfe bekommen Sie auf www.ndr.de/technik oder unter der Telefonnummer 08000 637099.