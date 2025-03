DAB+ Kanalwechsel im Raum Cuxhaven

Hamburg, [27.03.2025] – In Cuxhaven wechselt der NDR am 1.4.2025 den DAB+ Kanal von 8D (201,072 MHz) auf einen neuen Kanal, konkret 6C (185,360 MHz). Von dieser Umstellung ist auch das Umland (u.a. Nordholz, Cappel, Dorum, Otterndorf und Wanna) betroffen. Zum Empfang der NDR Programme über DAB+ ist daher dort ein Programmsuchlauf erforderlich. Belohnt wird dieser mit zwei zusätzlichen Programmen. So wird die Insel Neuwerk als Stadtteil Hamburgs künftig auch digital mit NDR 90,3 versorgt und NDR 1 Welle Nord kommt ebenfalls neu hinzu. Die Aussendung des für die Region Cuxhaven, Neuwerk und den südwestlichsten Teil Dithmarschens zugeschnittenen DAB+ Angebotes erfolgt vom Friedrich-Clemens-Gerke-Turm.

Wichtige Hinweise für Radiohörerinnen und Radiohörer Alle Hörerinnen und Hörer, die in der Region per DAB+ empfangen, werden gebeten, voraussichtlich am 1. April Nachmittags einen Programmsuchlauf durchzuführen, um die Programme auf dem neuen Kanal 6C empfangen zu können.

Erfahrungen aus früheren Umschaltungen haben gezeigt, dass in manchen Fällen auch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen erforderlich sein kann, um den neuen Kanal korrekt zu finden. Sollte der Programmsuchlauf nicht ausreichen, empfiehlt es sich daher, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und den Sendersuchlauf erneut durchzuführen.

Mit dieser Umstellung wird die digitale Radioversorgung in der Region weiter optimiert und das Programmangebot gezielt erweitert.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: www.ndr.de/technik