Stand: 20.08.2020 12:19 Uhr

BSG HH - Tauchen/Schwimmen

Das Training, ein Konditions- und Vielseitigkeitstraining mit ABC Ausrüstung (Maske, Schnorchel und Flossen), findet zwei Mal pro Woche in Schwimmhallen der Bäderland Hamburg statt. Ein Tauchschein ist für die Teilnahme am Training nicht erforderlich - Maske, Schnorchel und Flossen sowie die Liebe zum Wasser sind ausreichend.

Montag: 20:50 - 21:40 Uhr

Hallenbad Bondenwald (Trainingshalle)

Friedrich-Ebert-Strasse 71

22459 Hamburg

Sonntag: 15:30 - 17:00 Uhr

Bartholomäusbad (Trainingshalle)

Bartholomäusstrasse 95

22083 Hamburg

ACHTUNG! Aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, haben sich unsere Trainingszeiten vorübergehend wie folgt geändert:



Montag im Bondenwald:

Treffen vor dem Bad 20:55 Uhr

Einlass ins Bad 21:00 Uhr

Beginn Wasserzeit: 21:10 Uhr

Ende Wasserzeit 21:50 Uhr

um 22:00 Uhr müssen wir das Bad verlassen haben



Sonntag im Bartholomäusbad:

Treffen vor dem Bad 15:55 Uhr

Einlass ins Bad 16:00 Uhr

Beginn Wasserzeit:16:10 Uhr Ende Wasserzeit 16:50 Uhr

um 17:00 Uhr müssen wir das Bad verlassen haben

Da während der Hamburger Sommerferien die Trainingshallen geschlossen sind, treffen wir uns in dieser Zeit montags zum Tauchen (und bei gutem Wetter auch zum Grillen) an der Taucherglocke am Hohendeicher See (Google Maps: Tauchen Oortkaten). Die norddeutsche Tauchsaison dauert etwa von April bis Oktober, im April/Mai findet das traditionelle Antauchen und im Oktober das Abtauchen statt.

Gelegentlich werden auch gemeinsame Tauchwochenenden / Tauchreisen organisiert.

Zwei Mal im Jahr, meist zu Beginn oder am Ende der Tauchsaison, bieten wir ein Schwimmbad-Training mit Gerät an.

Für unsere gemeinsamen Tauchausflüge stehen uns eigene BSG-Flaschen sowie ein Kompressor zum Befüllen der Flaschen zur Verfügung. Wer noch keine eigene Ausrüstung besitzt, kann nach Rücksprache auf Tauchequipment aus unserem Bestand zurückgreifen.

Wir bilden in unserer Gruppe auch aus und nehmen Tauchprüfungen nach Richtlinien des VDTL sowie CMAS ab. Die Tauchausbildung beginnt nach Absprache. Die Kosten hierfür können bei der Spartenleitung erfragt werden.

Aktuelles



August/ September 2020 Tauchausbildung CMAS *



Unsere BSG wurde bereits 1973 auf Initiative der ersten Unterwasserfilmer des NDR gegründet. Etwa 50 Mitglieder gehören zur Zeit unserer Sparte an. 20 Mitglieder aller Altersklassen sind dabei aktive Taucherinnen und Taucher, die unser Spartenleben mitgestalten und nachhaltig beeinflussen.

Ein Probetraining ist nach Absprache mit der Spartenleitung möglich:

Melanie Clausen (Spartenleiterin)

Michaela Vogt (stellvertretende Spartenleiterin)



Zu erreichen sind wir am besten per e-mail unter bsg-tauchen@ndr.de