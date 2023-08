Die NDR Radsportler stellen sich vor

Radsport, in seiner wörtlich zu verstehenden Ausprägung, wird in der BSG NDR seit 1994 ausgeübt.



In den Anfängen war Radsport bedingt durch die Kombination in Duathlon und Triathlon bei den Leichtathleten beheimatet. Erst im Jahr 2000 war die Radsport treibende Fraktion so stark und die Leichtathletik so zahlreich geworden, dass es Sinn machte, die Sparten organisatorisch zu trennen. Die Sparte Radsport hat inzwischen über 50 Mitglieder. Die NDR Radler nehmen fast jede Gelegenheit in Norddeutschland wahr, um ein wenig von der "Faszination Radsport" mitzunehmen.

Ansprechpartner:



Jörg Doose



E-Mail: bsg-radsport@ndr.de