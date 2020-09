BSG-Fitness Online-Angebote

Stand: 14.09.2020 23:09 Uhr

Bauch-Beine-Po (BBP) plus Rücken, der absolute Workout-Klassiker!

Durch speziell abgestimmte Übungen ist es das ideale Gymnastikprogramm zur Straffung der Figur! Die Kräftigung und Straffung der Beine, des Po’s und des Bauches stehen im Vordergrund dieses Kraftausdauertrainings. Abgerundet wird dieses Programm mit Kräftigungs- und Mobilisationsübungen für den gesamten Rücken. Die Übungen finden im Stehen und Liegen statt. Durch Hilfsgeräte, wie z.B. Therabänder oder Hanteln kann auf Problemzonen gezielt eingewirkt werden. Und dabei werden die Arme gleich mittrainiert!

Am Ende jeder Stunde runden Stretching und Entspannungsübungen diesen Kurs ab.

Erste Erfolge werden meistens schon nach einigen Trainingsstunden sichtbar.

Kontakt und mehr Infos:

Claus-Peter David (Spartenleitung) - Tel.: 040-5218850

Enno Schölermann (Spartenleitervertretung) - Tel.: 040-41563550

Mail: bsg-gymnastik@gmx.de

Gäste sind willkommen. Bis maximal 20% Gäste können aufgenommen werden.

Termin:

Montag: Claudia Andresen

16.45 Uhr - 17.45 Uhr

"Menschen in meinen Kursen zu motivieren und zu bewegen macht mir einfach Spaß!"

Claudia Andresen blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Kursbereich zurück. Sie unterrichtet seit 1998 in verschiedenen Vereinen und Fitness-Studios und hat an zahlreichen Fortbildungen teilgenommen, wie z.B.: Entspannungstechniken, Rückengymnastik und Gymnastik mit und ohne Zusatzgeräte, Pilates, Flexi-Bar, Faszientraining und eine Schulung zum Thema Bewegungspausen am Arbeitsplatz.

