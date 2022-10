Stand: 11.01.2022 11:00 Uhr after-work-fitness (neuer Kurs)

Fitness-Angebote (BSG), online oder in Präsenz

Wer dafür einen sportlichen Ausgleich für die täglichen, körperlichen (Arbeits)Belastungen sucht, ist hier richtig.

Die speziell abgestimmten Übungen finden im Stehen und Liegen auf einer Gymnastikmatte statt. Als Hilfsgeräte dienen z. B. Therabänder, Hanteln oder ein Stuhl.

Auch Übungswünsche können berücksichtigt werden!

Am Ende jeder Stunde runden Stretching und Entspannungsübungen diesen Kurs ab.

Einfach mal ausprobieren und zur Probestunde anmelden!

Gäste sind willkommen. Bis maximal 20% Gäste können aufgenommen werden.

Termin:

Montag: Claudia Andresen 16.45 Uhr - 17.45 Uhr (Hybridkurs)

wo: Lokstedt, Haus 22, Raum 109 und per Online

Kontakt und mehr Infos:

Claus-Peter David (Spartenleitung) - Tel.: 040-5218850

Anne Tittor (Spartenleitervertretung) - Tel.: 040-41564323

Mail: bsg-gymnastik@gmx.de

"Menschen in meinen Kursen zu motivieren und zu bewegen macht mir einfach Spaß!"

Claudia Andresen blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Kursbereich zurück. Sie unterrichtet seit 1998 in verschiedenen Vereinen und Fitness-Studios und hat an zahlreichen Fortbildungen teilgenommen, wie z.B.: Entspannungstechniken, Rückengymnastik und Gymnastik mit und ohne Zusatzgeräte, Pilates, Flexi-Bar, Faszientraining und eine Schulung zum Thema Bewegungspausen am Arbeitsplatz.

