Stand: 17.07.2017 12:24 Uhr

Grüne Freiräume in der Stadt entdecken

Städtische Parkanlagen und Botanische Gärten - die großen Grünflächen ihrer Stadt kennen die meisten Großstädter. Doch daneben existieren in Hamburg, Hannover oder Kiel etliche fast unbekannte kleine grüne Oasen. Sie werden mit viel Engagement von Privatleuten liebevoll gepflegt und erhalten. Dazu zählen viele Gemeinschaftsgärten, in denen Hobbygärtner gemeinsam gärtnern, sich austauschen und das selbst gezogene Gemüse ernten.

Wer auf der Suche nach einem solchen Gartenprojekt ist oder Lust hat, seine eigenen grünen Ideen mit anderen in die Tat umzusetzen, ist auf der Website gruenanteil.net richtig. Sie bietet eine Plattform, auf der sich Interessierte einen Überblick über Projekte in der Nähe verschaffen können. Die meisten finden sich in Städten wie Hamburg oder Hannover, aber auch andernorts im Norden sind welche dabei.

Auf der Website finden sich kleine Hinterhofgärten ebenso wie größere Ackerflächen, auf denen sich Hobbygärtner ihren eigenen Gemüsegarten anlegen können. Auch Initiativen wie der Motte-Hühnerhof in Hamburg-Ottensen, wo neben mehreren Hühnern auch zehn Bienenvölker leben, sind verzeichnet. Dabei ist außerdem der Botanische Sondergarten in Hamburg-Wandsbek. Auf kostenlosen Führungen und Ausstellungen können sich Gartenfreunde dort zu vielen verschiedenen Themen informieren und von professionellen Gärtnern beraten lassen.

Neue Ideen und Mitstreiter sind willkommen

Auf der Website finden auch Engagierte mit neuen Ideen und Vorschlägen zusammen. So ist etwa zurzeit ein Projekt in Hamburg-Altona in Planung, das einen Grünzug durch den Stadtteil anlegen will, in dem sich Wildblumen und Schmetterlinge ansiedeln können. Wie bei fast allen Vorhaben sind auch hier neue Mitstreiter stets willkommen.

