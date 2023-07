Michael Saitner

NDR Verwaltungsrat

Kurzbiografie Michael Saitner

Geburtsdatum: 16. Dezember 1983

(Berufs-)Ausbildung:

2003

Abitur an der „Engelsburg“, staatlich anerkanntes Gymnasium, Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel, Kassel



2003 – 2004

Zivildienst in Kassel



2004 – 2012

Studium der Rechtswissenschaften in Kiel und Bergen (Norwegen)

1. Staatsexamen



2013 – 2015

Referendariat in Schleswig-Holstein

1. Staatsexamen



2015 – 2017

Referent des Oberbürgermeisters, Landeshauptstadt Kiel



2016 – 2017

Geschäftsführer der Kiel Marketing GmbH sowie der Kieler Woche Marketing GmbH

Aktuelle (berufliche) Tätigkeit:

(seit 2018)

hauptamtlicher Vorstand des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein



Seit 2020

zudem Vorstand der Stiftung PARITÄT

Ämter und Mandate:

Seit 2014

Träger der Verdienstmedaille des Verdienstordens der BRD



2009 – 2018

Vorsitzender des Segelschiff Thor Heyerdahl e.V.



Seit 2012

Beiratsmitglied des Nautischen Vereins zu Kiel e.V.



2021 – 2023

Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein e.V.



Seit 2023

Mitglied des NDR-Verwaltungsrates

