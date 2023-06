Dr. Hedda Sander

NDR Verwaltungsrat

Kurzbiografie Dr. Hedda Sander

Geburtsdatum: 26. Oktober 1957

(Berufs-)Ausbildung:

Agrarwissenschaften; Dipl.Ing.agr. und Dr.Sci.agr (Univ. Göttingen)



M.Sc. (University of Illinois at Urbana Champaign, USA)

Aktuelle (berufliche) Tätigkeit:

Ostfalia Hochschule (Chemie, Umweltmanagement, Projektmanagement, Simulation Umweltsysteme, Kommunikation, etc.), ehem. Studiendekanin, derzeit Auslandsbeauftragte der Fakultät



Nebenamtliche Dozenturen:

TU Clausthal| Studiengang Digital Techniologies (interdisziplinäre Projekte, Biomonitoring, Digitalisierung)

Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung (Umweltmanagement)

Zentrum für interdisziplinäres Risikomanagement und Nachhaltigkeit der Ostfalia Hochschule (Studiengang Sustainability and Risk Management, Sustainability and Compliance)

Visiting Prof. University of Wiconsin at Parkside

Ämter und Mandate:

2000 - 2018

Mitglied im Präsidium des Landessportbundes Niedersachsen



2012-2022

Mitglied im Norddeutschen Rundfunkrat, Vorsitz NDR Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Informationstechnologien (FWI) 2017-2022



2012-2022

Mitglied im Landesrundfunkrat Niedersachsen



seit 2018

International Association for Sustainable Globalization (ICSG), Mitglied im Board der Gründungshochschulen



seit 2019

Vorstandsmitglied Zentrum für interdisziplinäres Risikomanagement und Nachhaltigkeit der Ostfalia Hochschule



seit 2023

Mitglied des Verwaltungsrats des Norddeutschen Rundfunks (NDR), Vorsitz Finanzausschuss

