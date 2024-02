Stand: 02.06.2009 14:00 Uhr Abgeschlossenes Verfahren: Der Drei-Stufen-Test zur NDR Mediathek

Der Rundfunkrat des NDR hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 dem Start der geplanten NDR Mediathek zugestimmt. Beschreibung der geplanten NDR Mediathek (PDF) Damit hat der Rundfunkrat des NDR bundesweit den ersten so genannten „Drei-Stufen-Test“ für neue oder veränderte Telemedienangebote abgeschlossen. Der Drei-Stufen-Test für die NDR Mediathek erfolgte auf freiwilliger Basis im Vorgriff auf den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (PDF), der am 01.06.2009 in Kraft treten soll und für die Realisierung der Online-Angebote von ARD und ZDF einen solchen Test vorsieht.

Entsprechend der Vorgaben in § 11 f des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages (Stand: 18.12.2008) hat der Rundfunkrat des NDR im Rahmen dieses freiwilligen Tests geprüft, inwieweit die geplante NDR Mediathek den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht, in welchem Umfang die NDR Mediathek in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt und welcher finanzielle Aufwand für die NDR Mediathek erforderlich ist.

Zu den marktlichen Auswirkungen der NDR Mediathek hat der Rundfunkrat des NDR Herrn Prof. Dr. Hardy Gundlach von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg mit der Erstellung eines medienökonomischen Gutachtens beauftragt, das am 16. Februar 2009 vorgelegen hat. Medienökonomisches Gutachten zu den marktlichen Auswirkungen der geplanten NDR Mediathek (PDF)

Nach sorgfältiger Prüfung der Angebotsbeschreibung des NDR, des medienökonomischen Gutachtens und der Stellungnahmen Dritter ist der Rundfunkrat des NDR zu dem Ergebnis gekommen, dass die NDR Mediathek vom öffentlich-rechtlichen Auftrag umfasst ist und den Anforderungen des Rundfunkstaatsvertrages gerecht wird. Der Rundfunkrat des NDR ist davon überzeugt, dass die kostenlose und zeitsouveräne Möglichkeit des Abrufs von interessanten Radio- und Hörfunksendungen im Internet, die durch die Rundfunkgebühr bereits bezahlt worden sind, eine Angebotsergänzung mit Blick auf das veränderte Nutzungsverhalten von Hörern und Zuschauern ist. Beschluss des Rundfunkrates des NDR über das Angebot der NDR Mediathek(PDF)