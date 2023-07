Stand: 12.07.2023 10:11 Uhr Zum 80. Geburtstag: NDR Porträt „Alida Gundlach - starke Stimme, großes Herz - Ein Leben zwischen Talk und Tierschutz“

Ab Freitag, 14. Juli, 18 Uhr in der ARD Mediathek und am selben Tag um 0.00 Uhr im NDR Fernsehen.

Alida Gundlach war 17 Jahre lang das Gesicht der „NDR Talk Show“. Am 17. Juli 2023 wird sie 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass sendet das NDR Fernsehen am 14. Juli gleich im Anschluss an die „NDR Talk Show“ um 0.00 Uhr einen Film über die Moderatorin und Tierschützerin. In der ARD Mediathek ist das Porträt „Alida Gundlach - starke Stimme, großes Herz - Ein Leben zwischen Talk und Tierschutz“ am 14. Juli bereits ab 18.00 Uhr zu sehen.

220-mal hat sie die Kult-Sendung moderiert, mehr als 2000 Gäste interviewt und viele Moderationskollegen an ihrer Seite gehabt: Hermann Schreiber, Wolf Schneider, Hubertus Meyer-Burckhardt und Jörg Pilawa, um nur einige zu nennen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erinnern sich an inzwischen legendäre Gespräche mit Musiker Falco, Komiker Otto und dem unvergesslichen Klaus Kinski. Mit ihnen hat Alida Gundlach Talkshow-Geschichte geschrieben. Und nicht nur das – sie war auch Moderatorin zahlreicher anderer Formate im NDR Fernsehen und für den Sender viel auf Doku-Reisen.

Schon lange schlägt ihr Herz auch für diejenigen, die alles andere als im Rampenlicht stehen. Seit mehr als vier Jahrzehnten kämpft Alida Gundlach für notleidende Tiere. Erst in Schutzorganisationen, seit 2012 mit ihrem eigenen Verein. Gemeinsam mit ihren Unterstützern hilft sie, Hunde und Katzen aus Tötungsstationen in Spanien, Bulgarien, Rumänien oder Ungarn zu retten und bietet den Tieren auf ihrem Hof in Niedersachsen ein vorübergehendes Zuhause. So lange, bis sie eine neue Heimat gefunden haben.

Woher sie die Kraft nimmt, was sie trotz einiger persönlicher Schicksalsschläge nie hat aufgeben lassen, das zeigt der Film, passend zu ihrem 80. Geburtstag. Filmautorin Antje Althoff blickt zusammen mit Alida Gundlach auf unvergessliche TV-Momente zurück - bis zu ihren ersten Fernseh-Gehversuchen in den 70er-Jahren.

