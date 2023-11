Stand: 04.11.2023 22:30 Uhr Nordische Filmtage Lübeck: NDR Filmpreis für „Mummola“ (Family Time) von Tia Kouvo

"Mummola" (Family Time) von Regisseurin und Autorin Tia Kouvo bekommt bei den 65. Nordischen Filmtagen in Lübeck den mit 12.500 Euro dotierten NDR Filmpreis. Die Auszeichnung wurde am Sonnabend, 4. November, im Theater Lübeck verliehen. Sie geht an einen "Spielfilm von besonderer künstlerischer Qualität" und wird seit 1990 verliehen. 14 Filme hatten in diesem Jahr zur Auswahl gestanden. Das finnisch-schwedische Werk "Mummola" ist Kouvos Spielfilmdebüt und wurde bereits im Februar auf der Berlinale präsentiert.

Die Jury des NDR-Filmpreises zeigte sich „tief berührt“ von dem Film, der „mit Präzision und Humor die Geschichte einer Familie und deren Abgründe erzählt“. Dies gelinge der Regisseurin meisterhaft mit einer erstaunlichen Reife, emotionalen Tiefe und einer konsequenten Bildsprache. Kouvo verliere dabei nie den „liebevollen Blick auf die feingezeichneten Charaktere“.

Juliane von Schwerin, Leiterin des NDR Programmbereichs Gesellschaft: "Die Nordischen Filmtage sind jedes Jahr wieder ein einzigartiger Treffpunkt für die Filmbranche in Nordeuropa und zeigen einmal mehr: Das Medium Kino lebt! Facettenreiche und experimentelle Werke aus den nordischen und baltischen Staaten, jedes mit seiner ganz eigenen Ästhetik, bekommen in Lübeck eine wunderbare Plattform. Für den NDR ist es Ehrensache, hier als Preisstifter dabei zu sein und hochwertige Spielfilme zu fördern. Mit „Mummola“ wird dieses Jahr eine ganz besonders bewegende Arbeit ausgezeichnet, die in wundervoller und feinfühliger Weise den Wert und die Herausforderung von Gemeinschaft zeigt."

„Mummola“ erzählt von der Begegnung mehrerer Generationen an Weihnachten und zeigt authentisch: Es geht nicht mit, aber auch nicht ohne die Familie. Die Kamera (Jesse Jalonen) sitzt mit am Tisch, wenn gefeiert und gestritten wird. Dabei verzichtet Tia Kouvo auf Überdramatisierung sondern setzt darauf, dass sich jede*r Zuschauer*in in eine der Figuren hineinversetzen kann. Darsteller*innen sind unter anderem Tom Wenzel (Lasse), Leena Uotila (Ella), Elina Knihtilä (Helena), Ria Kataja (Susanna), Jarkko Pajunen (Risto) und Elli Paajanen (Hilla). Produziert wurde „Mummola“ von Jussi Rantamäki, Emilia Haukka sowie der Aamu Film Company Ltd / Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab.

Zur Jury für den NDR Filmpreis gehörten in diesem Jahr Tobias Krell (Moderator und Kurator, München), Malin Hüber (Produzentin, Stockholm), Ayşe Polat (Regisseurin, u. a. von „Tatort: „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“/Drehbuchautorin, Berlin), Nicole Gerhards (Produzentin) und Thilo Voggenreiter (NDR Redakteur in der Abteilung Film, Familie & Serie).

Unter www.nordische-filmtage.de steht im Anschluss an die Preisverleihung am 4. November ab ca. 23.00 Uhr ein Preisträgerfoto zum Download bereit.

Bei den Nordischen Filmtagen Lübeck liefen in diesem Jahr mehr als 180 Filme in fast 250 öffentlichen Vorstellungen. Insgesamt wurden im Rahmen des Festivals zwölf Jury- und Publikumspreise mit einer Gesamtdotierung in Höhe von 65.000 EUR vergeben sowie der undotierte Ehrenpreis, der in diesem Jahr an den schwedischen Regisseur und Drehbuchautor Roy Andersson ging.

4. November 2023 / YM, IB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse