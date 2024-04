Stand: 25.04.2024 16:35 Uhr NDR deckt Missstände bei öffentlich finanziertem Bildungsträger auf

Beim Berufsfortbildungswerk (bfw) am Standort Rothenburgsort gibt es erhebliche Probleme bei der Sicherheit der Werkstatt. Wie exklusive Recherchen des NDR Hamburg Journals aufdecken, ist nun auch das Amt für Arbeitsschutz eingeschritten. "Es gab eine Reihe von offensichtlichen Mängeln, die letztendlich auf eine mangelhafte Sicherheitsorganisation zurückzuführen sind", erklärt die Behörde auf Anfrage zu einer Kontrolle Anfang März.

Ehemalige Schüler und Ausbilder haben dem NDR unabhängig voneinander von teils desolaten Zuständen in der Werkstatt des bfw am Standort Rothenburgsort berichtet, die sich mit den amtlichen Feststellungen decken. "Die Zustände dort sind katastrophal. Es gibt uralte Maschinen, die nicht gewartet werden und zum Teil lebensgefährlich sind", klagt ein ehemaliger Umschüler im Gespräch mit dem NDR.

Mitarbeiter oder Kursteilnehmer gefährdet zu haben weist das bfw auf Anfrage des NDR "mit aller Entschiedenheit" zurück. Die Lüftungsanlage funktioniere korrekt. Das bfw erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme weiter, es habe "behördlicherseits Optimierungshinweise, die für sich betrachtet normal sind", erhalten. Intern und mit der Behörde sei ein "Handlungsplan zur Abarbeitung der aufgeworfenen Themenstellungen" abgestimmt worden, so das bfw zum NDR. Bis wann dieser umgesetzt werden soll, bleibt offen.

Das Amt für Arbeitsschutz wird in einer schriftlichen Stellungnahme zu den Zuständen beim bfw in Rothenburgsort sehr deutlich: "Das Fehlen von Notausschaltern an Maschinen und das Aufbewahren von Chemikalien in ungekennzeichneten Gebinden sollte in Lehrwerkstätten nicht vorkommen und zeigt nur umso deutlicher, wie komplett die Sicherheitsorganisation versagt hat."

Der bfw-Standort an der Billstraße bietet Umschulungen und Weiterbildungen im gewerblich-technischen Bereich an, finanziert werden die Maßnahmen vielfach durch die Agentur für Arbeit und Jobcenter. Das bfw ist nach eigenen Angaben bundesweit an fast 200 Standorten tätig. Die aktuellen Recherchen des NDR beziehen sich ausschließlich auf den Standort am Ausschläger Billdeich 18.

