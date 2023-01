Stand: 16.01.2023 10:41 Uhr „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ mit dem Trio E.T.A.

Kartenverlosung: ab Montag, 16. Januar, unter NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App

Konzert: Donnerstag, 2. Februar, 18.00 Uhr, Kleiner Sendesaal, Landesfunkhaus Hannover

Sendung: Sonntag, 5. Februar, 18.00 Uhr, NDR Kultur Foyerkonzert

Aus gutem Grund verneigt sich das 2019 in Hamburg gegründete Trio E. T. A. mit seinem Namen vor dem Schriftsteller, Komponisten und Kritiker E. T. A. Hoffmann: Elene Meipariani (Violine), Till Schuler (Violoncello) und Till Hoffmann (Klavier) haben ihr Triospiel mit romantischer Musik begonnen, lieben künstlerische Querverbindungen und beschäftigen sich mit dem kammermusikalischen Repertoire von der Klassik bis hin zur zeitgenössischen Musik. E.T.A. Hoffmann ist gerade durch seine Vielseitigkeit und seine Liebe zur Musik als der für ihn höchsten Kunst ein Vorbild für die drei.

Im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover präsentiert das Trio E.T.A. beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ am Donnerstag, 2. Februar, Stücke aus ihrer im Januar veröffentlichten Debüt-CD. Die Eintrittskarten für dieses exklusive „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. NDR Kultur verlost diese ab sofort online unter www.NDR.de/kultur und in der NDR Kultur App.

Elene Meipariani (geb. 1998), Till Schuler (geb. 2000) und Till Hoffmann (geb. 1996) wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und konzertierten mit namhaften nationalen und internationalen Orchestern. 2021 wurde das Trio E.T.A. unter anderem mit dem Preis des Deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet und 2022 mit dem Walbusch-Preis der Jeunesse Musicales Deutschland.

Im Rahmen des „NDR Kultur Foyerkonzert on tour” sprechen sie mit NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann auch über ihre bisherige Laufbahn – als Solisten und als Trio –, ihre Lieblingsstücke und vieles andere mehr. Das Konzert findet im Kleinen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover statt.

16. Januar 2023/ BB

