Stand: 01.07.2022 10:10 Uhr Marteria kommt zum NDR 2 Papenburg Festival 2022

Termin: Sonnabend, 3. September, Gelände vor der Meyer Werft

Der Headliner steht fest: Marteria schließt das NDR 2 Papenburg Festivals 2022 ab. Der Hip-Hopper übernimmt am Sonnabend, 3. September, direkt nach Johannes Oerding. Mit dabei ist jetzt auch Kelvin Jones. Damit steht das Line-Up: Am Sonnabend geben außerdem Zoe Wees, Joris und revelle ihre Konzerte. Am Freitag, 2. September, kommen Alle Farben, Felix Jaehn, SDP, Nico Santos, Culcha Candela und Loi auf die Bühne. Das NDR 2 Morgen-Team Elke Wiswedel und Jens Mahrhold moderiert die größten Jahres-Shows im Emsland.

Marten Laciny aka Marteria gehört zur absoluten Spitze des deutschsprachigen Hip-Hops – und das seit rund 15 Jahren. Seine Live-Konzerte sind einzigartige energiegeladene Spektakel. Im Oktober erschien mit „5. Dimension“ sein mittlerweile fünftes Studio-Album. Ebenso viele Alben veröffentlichte er in der Rolle seines Alter Egos Marsimoto. Sowohl Hip-Hop-Fans als auch Feuilletonisten feiern den Rostocker für seine Musik und seine Texte, die unter anderem bereits mit dem „Deutschen Musikautorenpreis“ ausgezeichnet wurden. Ob „Lila Wolken“, „Kids (2 Finger an den Kopf)“, „OMG!“, „Niemand bringt Marten um“ oder „Scheiß Ossis“ – Hits und fette Beats sind in Papenburg garantiert!

Schon am Nachmittag ist Kelvin Jones live zu erleben. Der Hit „Call You Home“, den er noch als Student schrieb, bescherte ihm seinen Durchbruch als Singer/Songwriter, der Akustik- und Dance-Elemente miteinander verknüpft. Im Mai erschien sein aktuelles Album „This Too Shall Last“.

Tagestickets gibt es ab 43,50 Euro (evtl. zzgl. Gebühren für Verwaltungs- und Organisationsleistungen) über hannover-concerts.de, eventim.de, in den Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Preis für ein Kombi-Ticket für beide Festivaltage beträgt 79,50 Euro (evtl. zzgl. Gebühren für Verwaltungs- und Organisationsleistungen) und ist so lange der Vorrat reicht erhältlich. Tickets, die für das NDR 2 Papenburg Festival 2020 erworben wurden, sind für den Festivaltag am Sonnabend, 3. September 2022, gültig.

Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndr2 oder www.hannover-concerts.de

Veranstalter ist die Hannover Concerts GmbH & Co. KG Betriebsgesellschaft.

1. Juli 2022

