Stand: 29.06.2022 09:57 Uhr „Frühstück bei Stefanie“ zurück im Radio: Kultcomedy läuft in den Regionalprogrammen des NDR

Die beliebte Deutsche Radio-Comedyserie „Frühstück bei Stefanie“ läuft wieder im Radio. Die regionalen Radioprogramme des NDR (NDR 90,3, NDR 1 Welle Nord, NDR 1 Niedersachsen und NDR 1 Radio MV) senden vom 4. Juli an werktags noch einmal viele Folgen der erfolgreichen ehemaligen NDR 2 Comedy.

„Frühstück bei Stefanie“ hat in den Jahren 2008 bis 2013 in 1066 Folgen bei NDR 2 in Norddeutschland und weit darüber hinaus Kultstatus erlangt. Viele Hörerinnen und Hörer wünschten sich eine Wiederholung der Folgen. Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung.

Inhalt und Personen

In einem fiktiven kleinen Schlemmerbistro in Norddeutschland diskutieren vier Charaktere, die nicht unterschiedlicher sein könnten, bei Kaffee und Mettbrötchen die Themen der Zeit:

Bistro-Inhaberin Stefanie „Steffi“ Prigge (größter Fan von Andrea Berg, Kai Pflaume, Jörg Pilawa und den Flippers),

der arbeitslose Lebenskünstler und als Profischnorrer bekannte Udo Martens,

der frühpensionierte besserwisserische Postbeamte Georg Ahlers,

und der schwerhörige und pyromanisch veranlagte Rentner Franz „Opa“ Gehrke, für den früher eh alles besser war.

Kultstatus hat auch die am Ende jeder Folge gestellte Rätselfrage von Opa Gehrke erreicht, auf die Steffi meist kreativ und doch treffsicher antwortet.

Im Laufe der Folgen sind diverse Prominente zu Gast in Steffis Schlemmerbistro: u.a. Olli Dittrich, Andrea Berg, Kai Pflaume, Sky du Mont, Til Schweiger.

Produziert haben die „Frühstück bei Stefanie“-Folgen NDR 2-Redakteure Andreas Altenburg (u.a. „Die Freeses“, „Wer piept denn da?“, „Detzer und Nelling“) und Harald Wehmeier (bekannt aus „Neues aus Stenkelfeld“). 2011 bekamen die NDR Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier den Deutschen Radiopreis für „Frühstück bei Stefanie).

Sendezeiten in den regionalen NDR Radioprogrammen

NDR 90,3: Montag bis Freitag um 5.40 Uhr, 7.40 Uhr und 17.17 Uhr.

NDR 1 Welle Nord: Montag bis Freitag um 6.10 Uhr, 8.10 Uhr und 17.15 Uhr

NDR 1 Radio MV: Montag bis Freitag um 5.40 Uhr und 9.40 Uhr

NDR 1 Niedersachsen: Montag bis Freitag um 6.20 Uhr und 13.40 Uhr

Zusatzangebot: Podcast „NDR 2 Comedy Highlights“

Für alle, die ihre Lieblingsfolgen von „Frühstück bei Stefanie“ und „Wir sind die Freeses“ hören wollen, wann immer sie Lust darauf haben: am 4. Juli startet der Podcast „NDR 2 Comedy Highlights“, gefüllt mit den besten Folgen der beiden Comedy-Serien. Der Podcast steht in der ARD Audiothek zur Verfügung und dort, wo es Podcasts gibt.

29. Juni 2022/ BB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse