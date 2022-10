Stand: 18.10.2022 20:30 Uhr Ernst-Schneider-Preis für STRG_F-Recherche zu Deutschlands größtem Pornoportal

Für die Recherche "xHamster: Wer steckt hinter der Pornoplattform?" von STRG_F (NDR/funk) und dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ist NDR Autorin Patrizia Schlosser am Dienstagabend (18. Oktober) in Hamburg mit dem Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie „Video“ ausgezeichnet worden.

In "xHamster: Wer steckt hinter der Pornoplattform?" machen sich die Reporter*innen auf die Suche nach den Betreibern des Portals. Die monatelange Recherche der Redaktion STRG_F und des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ legen nahe: Hinter der meistbesuchten Pornoplattform Deutschlands stecken offenbar zwei Unternehmer aus Russland mit fragwürdiger Vergangenheit. Die Männer Oleg Netepenko und Dmitry Gusev haben demnach als Eigentümer der zypriotischen IT-Firma Wisebits über ein komplexes Offshore-Firmennetzwerk ihre Verbindungen zur Pornoplattform xHamster verschleiert. xHamster stand zuletzt immer wieder in der Kritik wegen missbräuchlicher Inhalte. So wurden beispielsweise Videos, die ohne das Einverständnis der abgebildeten Personen auf die Plattform geladen wurden, nicht oder nur unzureichend gelöscht.

Die Dokumentation ist in der ARD Mediathek und auf Youtube zu sehen.

Mit dem Ernst-Schneider-Preis, dem Journalistenpreis der deutschen Wirtschaft, zeichnen die Industrie- und Handelskammern herausragende journalistische Beiträge aus, die wirtschaftliche Zusammenhänge fundiert, attraktiv, und allgemeinverständlich darstellen.

Das Team von „xHamster: Wer steckt hinter der Pornoplattform?":

Ein Film von Patrizia Schlosser

Rechercheteam STRG_F & „Der Spiegel“: Yanna Alfering, Rafael Buschmann, Roman Höfner, Annette Kammerer, Sebastian Meineck, Nicola Naber, Anton Rainer, Patrizia Schlosser

Mitarbeit: Pavla Holocová, Eva Kubániová, Demian von Osten

Kamera: Fredy Gareis, Lisa Maria Hagen, Annette Kammerer, Hans J. Rausch, Patrizia Schlosser, Henning Wirtz

Schnitt: Sebastian Lipp

Grafik und Animation: Jens Eric Peter

Mischung: Nico Ebinger

Redaktion: Salome Zadegan (NDR)

18. Oktober 2022 / ASR

