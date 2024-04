Stand: 11.04.2024 12:26 Uhr Aina Clotet in Cannes für ARD-Koproduktion „Barcelona for Beginners“ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet

Start in der ARD Mediathek: Freitag, 21. Juni

Aina Clotet wurde beim Serienfestival „Cannes Series“ für ihre Rolle in der spanisch-deutsch-schwedisch-finnischen Koproduktion „Barcelona for Beginners“ (Original: „This is not Sweden“) als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Die spanische Darstellerin zeichnete auch für Drehbuch und Regie der vom NDR, SWR und WDR koproduzierten Serie mitverantwortlich. Diese erzählt in acht Folgen mit leichter Hand von einer Familie, die in die grünen Hügel Barcelonas zieht, um ein perfektes Umfeld für die Kinder zu schaffen. Ein tragisches Ereignis in ihrer Nachbarschaft löst tiefverborgen Ängste aus. Die Preisvergabe war am Mittwoch, 10. April.

Die Mini-Serie, die 2023 bereits mit dem Prix Europa ausgezeichnet wurde, ist vom 21. Juni an in der ARD Mediathek unter dem Titel „Barcelona for Beginners - Familie und andere Katastrophen“ zu sehen. Die Koproduktion entstand im Rahmen der FabFiction-Initiative, die 2022 von NDR, SWR und WDR 2022 ins Leben gerufen wurde. Ihr Ziel: der Streamer-Generation der ARD-Mediathek europäische, modern erzählte Serien anzubieten.

Neben Aina Clutot schrieben das Buch zur Serie Valentina Viso und Dani Gonzáles. Regie führten Aina Clotet, Mar Coll und andere. Produziert wurde der Achtteiler von den beiden spanischen Firmen Funicula Films, Nanouk Films und der schwedischen Anagram Films für die europäischen öffentlich-rechtlichen Sender RTVE (Spanien), TV3 (Spanien/Katalonien), den NDR, für SVT (Schweden) und YLE (Finnland). Produzent*innen sind Marta Baldó, Aina Clotet, Marc Clotet, Jan Andreu, Sergi Cameron und Bonaventura Durall. Die Redaktion beim NDR hat Sabine Holtgreve. Gefördert wurde das Projekt unter anderem durch das MEDIA-Programm der Europäischen Union.

11. April 2024 / IB

