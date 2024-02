Führungen beim NDR Fernsehen in Lokstedt

Wie sieht ein Studio von innen aus? Wie viele Menschen arbeiten an einer Sendung? Bei unseren Führungen in Hamburg-Lokstedt zeigen wir den Gästen, wie Fernsehen gemacht wird.

Bei der kostenlosen Führung beim NDR in Hamburg Lokstedt zeigen wir Ihnen die Fernsehstudios vom Hamburg Journal, NDR Info, Markt, DAS! und der NDR Talkshow. Je nach aktuellem Tagesablauf sehen Sie vielleicht sogar noch weitere Studio Sets. Außerdem gehen wir mit Ihnen in die Regie vom Hamburg Journal/NDR Info und die Kostümausstattung. Also ein richtiger Blick hinter die Kulissen! Mit ein bisschen Glück sehen Sie vielleicht sogar noch ein Prominentes Gesicht …

Die Tour geht ca. 90 bis 120 Minuten und ist barrierefrei. Gerne versuchen wir während der Führung Ihre Fragen zu beantworten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen Informationsblatt Videoüberwachung Auf dem Betriebsgelände des NDR findet in einigen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichneten Bereichen eine Videoüberwachung statt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. Download (75 KB)