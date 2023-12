Zukunftstag 2024 im NDR in Hamburg

Am 25.04.2024 ist es wieder so weit: Nach einer kurzen Pause bietet auch der NDR wieder einen Zukunftstag in Hamburg an. Wir geben 30 Kindern (5. bis 8. Klasse) die Möglichkeit, beim Zukunftstag 2024 dabei zu sein. Euch erwartet ein spannender Tag in Hamburg-Lokstedt, an dem ihr mehrere Stationen durchlaufen und so Einblicke in die Produktion einer Fernsehsendung bekommen werdet.

Wie du dich anmelden kannst:

Du möchtest an dem Zukunftstag in Hamburg teilnehmen? Dann hast du vom 08.01.2024 bis 21.01.2024 die Möglichkeit, dich über Terminland zu registrieren. Den Link werden wir ab dem 08.01.2023 auf dieser Seite veröffentlichen. Über die Teilnahme entscheidet das Los. Du wirst in jedem Fall informiert, ob das Los auf dich gefallen ist oder nicht.

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass an dem Programm des Zukunftstages lediglich Kinder teilnehmen können, die von uns eine verbindliche Zusage erhalten haben.

Auch die Landesfunkhäuser beteiligen sich am Zukunftstag. Bei Interesse wende Dich bitte an:

Landesfunkhaus Hannover: zukunftstag@ndr.de

Landesfunkhaus Kiel: Kyjana Rehder unter zukunftstag_sh@ndr.de

Schwerin: Jessica Pipke, eine E-Mail-Adresse geben wir hier bald bekannt

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!