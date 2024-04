NDR Service, Wirtschaft & Gesundheit sucht Freie für Distribution/ Crosspromo

Das NDR Team Service, Wirtschaft & Gesundheit sucht freie Mitarbeiter*in mit dem Schwerpunkt Distribution und Crosspromotion.

Wo: Hamburg-Lokstedt

Wann: zu sofort / ab Mai 2024

Umfang: nach Absprache

Darum geht es:

Wir suchen Dich für unsere Distributions- und Crosspromo-Unit im Programmbereich Service, Wirtschaft & Gesundheit. Unser Redaktionsteam betreut TV-Formate wie zum Beispiel „Die Ernährungs-Docs“, das ARD Gesundheitsmagazin „Visite“, „Abenteuer Diagnose“ oder die Verbrauchersendung „Markt“ inklusive der dazugehörigen sehr reichweitenstarken Social Media Accounts und Podcasts. Auch Doku-Reihen und Langformate in der ARD Mediathek wie „Bin ich schön?“, „Die Recherche“, „Moneymaker“ oder das YouTube-Format „Dürfen Die Das?“ gehören zu unserem Portfolio.

Damit unser Content die relevanten Zielgruppen erreicht, suchen wir Dich!

So bist Du:

Du bist Kommunikationstalent und hast Freude daran, mit anderen aktiv in Kontakt zu treten und keine Scheu, zum Telefon zu greifen

Du hast Interesse an journalistischer Arbeit und hochwertigen Inhalten

Interessiert Dich für Medizin- und Verbraucher-Themen

Du hast erste Erfahrung im Bereich Social Media und in der Projektarbeit

Du möchtest bei der Distribution unserer journalistischen Inhalte mitarbeiten

Recherche, Akquise und Kommunikation mit (potenziellen) Crosspromo-Partnern sowie Monitoring der Maßnahmen sind Deine Sache

Du kannst Distributionsmaterial wie z.B. Texte, Grafiken oder kurze Videos erstellen

Du verfügst über hohe Selbständigkeit und kannst eigenverantwortlich arbeiten (z.B. Einhalten von Deadlines)

Du bist Teamplayer, gut organisiert, digitalaffin und hast ein positives Mindset

Du kannst Dich begeistern und möchtest Dich engagieren für hochwertigen Content und eine zielgruppengenaue Ansprache

Du hast Kenntnisse in Microsoft Office und Photoshop, top wären Kenntnisse mit dem Schnittprogramm Premiere

Bitte nenne uns deine früheste Verfügbarkeit

Das bieten wir:

Ein kleines, agiles und sympathisches Team mit flachen Hierarchien, Wertschätzung und offener Kommunikation. Morgens treffen wir uns virtuell oder vor Ort im Daily, um Themen und Planung zu besprechen und uns auszutauschen. Wir arbeiten Hand in Hand mit den Redaktionskolleginnen der „Visite“, „Ernährungs-Docs“ oder „Abenteuer Diagnose“ und anderen (neuen) Formaten oder den Kolleginnen aus Grafik und Mediengestaltung und den Channel Managerinnen der einzelnen Ausspielwege wie Facebook, Instagram YouTube & Co. Du wirst aktiv und projektbezogen an der Distribution unserer journalistischen Produkte im Bereich ARD Mediathek und Social Media mitarbeiten.

Das ist auch wichtig:

Honorierung nach Tarifvertrag

Dein Arbeitsplatz hat eine gute Verkehrsanbindung

Kantine vor Ort mit vegetarischen/veganen Optionen

(Teilweises) Arbeiten aus dem HO gehört zu unserem hybriden Arbeitsalltag

Deutschlandticket (Zuschuss von 40 Euro monatlich rückwirkend)

Bewirb dich!

Hast Du Interesse? Dann schicke uns Dein Anschreiben und einen Lebenslauf an: servicelab@ndr.de; Ansprechpartnerin: Nadine Gries.