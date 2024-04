Multimedia-Assistenz Onlinevideo in freier Mitarbeit Stand: 15.04.2024 08:00 Uhr Das Mediatheksteam im NDR sorgt an 365 Tagen im Jahr dafür, dass Videos mit onlinegerechten Texten, Bildern und Metadaten veröffentlicht werden – von Filmen und Dokumentationen bis hin zu aktuellen Nachrichtenbeiträgen.

Zur Unterstützung seines Mediatheks-Teams sucht der NDR Multimedia-Assistent*innen, die sich um das Exportieren und Publizieren von Videos im Internet kümmern. Die Tätigkeit in freier Mitarbeit (bis zu 60 Einsatztage im Jahr) findet vorwiegend nachmittags und abends statt – von Montag bis Sonntag in einem sehr netten Team in Hamburg.

Profil

Zuverlässige Teamplayer mit schneller Auffassungsgabe, die sorgfältig und selbstständig arbeiten

Fit im Umgang mit Office-Anwendungen und Web-Tools, idealerweise Grundkenntnisse im Schneiden von Videos

Am Zeitgeschehen interessiert und sicher in der Rechtschreibung

Interesse an längerfristiger freier Mitarbeit und Bereitschaft zu Einsätzen am späten Abend und am Wochenende

Erfahrungen rund um Online-Contentmanagement sind ein Plus

Die Beschäftigung erfolgt auf Basis freier Mitarbeit mit einer stundenbasierten Honorierung von 17,40 Euro/Stunde mit Zuschlägen für Nacht- und Sonntagsarbeit.

Wir freuen uns auf Bewerbungen an mitarbeit-mma@ndr.de!