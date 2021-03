Installation

Um in den Genuss von DVB-T2 HD zu kommen, brauchen viele Fernseher eine sogenannte Set-Top-Box, auch Receiver genannt. Hier finden Sie Anleitungen, wie Sie Receiver, Antenne und Fernseher anschließen.

Tipps für einen guten Empfang

Ein störungsfreier Empfang von DVB-T2 HD liegt wesentlich an der Antenne. Die Auswahl der richtigen Antenne hängt auch von Faktoren wie der Leistung des Senders und der Bebauung in der Nähe des Empfängers ab. In der Umgebung eines Senders kann schon eine Zimmerantenne ausreichen, in größerer Entfernung kann eine Außen- oder Dachantenne notwendig sein. Diese Karte gibt einen Überblick. Hier die Details und Kanäle für Hamburg und Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern.



Für einen guten Empfang

- Zimmerantennen möglichst in der Nähe des Fensters aufstellen.

- Antenne nicht dicht am Fernseher aufstellen.

- Abstand zu elektrischen Geräten wie LED-Lampen, Monitoren und Netzteilen halten.

- Antennen mit regelbarer Verstärkung zunächst auf die geringste Stufe einstellen.

- Herabgelassene Jalousien verschlechtern den Empfang.



Viele Fernseher und Boxen informieren mit einer Anzeige im Menü über die Stärke des Signals - jeweils für einen Sender. Das hilft, die richtige Postition für die Antenne zu finden.