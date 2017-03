Stand: 14.03.2017 14:14 Uhr

Schlaganfall: Vorhofflimmern oft die Ursache

Einen Schlaganfall erleiden in Deutschland jedes Jahr rund 200.000 Menschen. Dabei erhalten die Nervenzellen im Gehirn plötzlich zu wenig Sauerstoff und Glukose (Zucker) und gehen zugrunde. Unterschieden werden hämorrhagische Hirninfarkte, deren Symptome durch eine Hirnblutung verursacht werden und ischämische, also Schlaganfälle die durch eine plötzliche Minderdurchblutung des Gehirns verursacht werden. Ischämien sind dabei mit etwa 80 Prozent aller Schlaganfälle die häufigste Form. Fast jeder Vierte stirbt innerhalb des ersten Jahres an den Folgen. Die Überlebenden müssen oft mit belastenden Behinderungen wie Lähmungen, Sprach- und Sehstörungen kämpfen.

Videos 06:02 min Schlaganfall: Vorhofflimmern oft die Ursache 14.03.2017 20:15 Uhr Visite Beim Schlaganfall erhalten Nervenzellen im Gehirn zu wenig Sauerstoff und Glukose. Die Ursache ist häufig eine Herzrhythmusstörung: das Vorhofflimmern. Video (06:02 min)

Ursachen für verstopfte Gefäße im Gehirn

Eine Gefäßverstopfung im Gehirn kann verschiedene Ursachen haben:



Arteriosklerose , also Kalk- und Fettablagerungen an den Gefäßwänden, führen zunächst zu einer Verengung von Blutgefäßen. Im Verlauf kommt es dort zu lokalen Entzündungsreaktionen. In der Folge kommt es dann zu Einrissen in die Gefäßwand und zur Bildung von Blutgerinnseln. Diese können die Gefäße dann teilweise oder sogar komplett verschließen. Von den Halsgefäßen aus können solche Gerinnsel bis ins Gehirn geschwemmt werden ( Embolie).

, also Kalk- und Fettablagerungen an den Gefäßwänden, führen zunächst zu einer Verengung von Blutgefäßen. Im Verlauf kommt es dort zu lokalen Entzündungsreaktionen. In der Folge kommt es dann zu Einrissen in die Gefäßwand und zur Bildung von Blutgerinnseln. Diese können die Gefäße dann teilweise oder sogar komplett verschließen. Von den Halsgefäßen aus können solche Gerinnsel bis ins Gehirn geschwemmt werden ( Embolie). Vorhofflimmern verursacht jedes Jahr mindestens 30.000 Schlaganfälle. Insgesamt bleibt in jedem fünften Fall die Ursache des Schlaganfalls unbekannt. Doch Experten glauben inzwischen, dass auch in diesen Fällen häufig ein Vorhofflimmern zum Schlaganfall geführt hat. Das geht aus Studien hervor, in denen der Herzrhythmus von Patienten nach einem Schlaganfall unbekannter Ursache langfristig überwacht wurde.

Vorhofflimmern: Erhöhtes Risiko für Schlaganfall

Vorhofflimmern gehört zu der häufigsten Form von Herzrhythmusstörungen. In Deutschland sind etwa 1,8 Millionen Menschen betroffen. Durch eine ungeordnete Aktivität des Herzmuskels besteht die Gefahr, dass sich Blutgerinnsel in den Herzvorhöfen bilden. Lösen sich diese, können sie in hirnversorgende Blutgefäße gelangen, diese verschließen und dadurch zu einem Schlaganfall führen.

Bei manchen Betroffenen tritt Vorhofflimmern anfallartig auf (paroxysmales Vorhofflimmern), bei anderen ist es dauerhaft vorhanden. Typische Beschwerden sind Herzrasen und -stolpern, die von Luftnot oder einer Belastungseinschränkung begleitet werden können. Bei einem Großteil der Betroffenen bleibt das Vorhofflimmern jedoch unbemerkt.

Das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden ist am größten, wenn das Vorhofflimmern unbemerkt und damit auch unbehandelt bleibt. In diesem Fall erleiden 15 von 100 Betroffenen innerhalb eines Jahres einen Schlaganfall.

Überwachung per EKG und Eventrecorder

Nach den aktuellen Leitlinien wird nach jedem Schlaganfall, dessen Ursache sich nicht unmittelbar klären lässt ("kryptogen"), ein Langzeit-EKG durchgeführt, um auch gelegentliches Vorhofflimmern als Auslöser aufzuspüren. Für eine langfristige Überwachung kann Betroffenen ein sogenannter Eventrecorder implantiert werden, der den Herzrhythmus über Monate aufzeichnet. Mit dieser Untersuchung konnte bei sechs Mal mehr Betroffenen ein Vorhofflimmern nachgewiesen werden als mit dem herkömmlichen EKG.

Gerinnungshemmer senken Schlaganfall-Risiko

Ist Vorhofflimmern als Auslöser des Schlaganfalls zuverlässig identifiziert, kann das Risiko für einen erneuten Schlaganfall mit Medikamenten gesenkt werden, die die Blutgerinnung hemmen. Da Gerinnungshemmer selbst Blutungen im Gehirn verursachen können, muss das Vorhofflimmern vor Therapiebeginn zweifelsfrei gesichert sein.

Links Risiko-Test Schlaganfall Der Test der Schlaganfall-Hilfe ist für Personen, die 40 Jahre oder älter sind. extern

Interviewpartner Interviewpartner im Studio:

Prof. Dr. med. Andreas Kastrup

Chefarzt der Neurologischen Klinik

Klinikum Bremen-Mitte

St.-Jürgen-Str. 1 28177 Bremen

Tel. 0421 4972647, Fax: 0421 4972645

E-Mail: andreas.kastrup@klinikum-bremen-mitte.de



Interviewpartner im Beitrag:

Priv.-Doz. Dr. Andreas Binder

Geschäftsführender Oberarzt Klinik für Neurologie

Leiter koordinierendes Zentrum im Schlaganfall-Netzwerk Schleswig-Holstein

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Arnold-Heller-Str. 3, 24105 Kiel

Tel. (0431) 500 23812

Email: Andreas.Binder@uksh.de



Priv.-Doz. Dr. Mark Lüdde

Oberarzt der Klinik für Innere Medizin III mit den Schwerpunkten Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Arnold-Heller-Str.3, Haus 6, 24105 Kiel

Tel. (0431) 500 22815

Email: Mark.Luedde@uksh.de



Weitere Informationen:

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Schulstraße 22, 33311 Gütersloh

Service- und Beratungszentrum

Tel. (05241) 97 79 0

Internet: www.schlaganfall-hilfe.de

E-Mail: info@schlaganfall-hilfe.de



Kompetenznetz Schlaganfall

Charité Campus Mitte

Charitéplatz 1, 10117 Berlin

Internet: www.kompetenznetz-schlaganfall.de

E-Mail: info@schlaganfallnetz.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 14.03.2017 | 20:15 Uhr