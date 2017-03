Stand: 07.03.2017 11:33 Uhr

Gesunden Chicorée richtig zubereiten

Chicorée führt im wahrsten Sinn des Wortes ein Schattendasein: Er wächst im Dunkeln, verträgt kein Sonnenlicht und ist bei Verbrauchern in Deutschland eher unbeliebt. Pro Person essen sie durchschnittlich nur 300 Gramm Chicorée im Jahr. Dabei steckt im Chicorée viel Gesundes:



Seine Bitterstoffe sind gut für Verdauung, Stoffwechsel und Kreislauf.

Er ist reich an Kalium, Folsäure und Zink, liefert auch die Vitamine A, B und C.

100 Gramm Chicorée haben nur 16 Kilokalorien, aber sehr viel Inulin.

Der Ballaststoff Inulin ist gut für die Darmflora, macht lange satt und lässt den Blutzuckerspiegel nur sehr langsam ansteigen. Gemahlene Zichorienwurzeln wurden früher als Kaffeeersatz verwendet. Auch heute noch ist das Pulver in Getreidekaffee enthalten. In der Volksheilkunde war ein Aufguss aus geraspelten Chicorée-Rüben ein beliebtes Magenmittel. Die Bitterstoffe halfen bei Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden.

Saison von Oktober bis Mai

Chicorée hat von Oktober bis Mai Saison, auch in Norddeutschland. Die Rüben (Zichorienwurzeln) werden geerntet und aufbereitet und kommen ins Kühllager. Dort halten sie bei null Grad eine Art künstliche Winterruhe. Der Chicorée wird in Kisten gesetzt, in denen die Rüben stehen, bis der Chicorée-Spross aus den Zichorienwurzeln wächst. Nach etwa 24 Tagen ist der Chicorée ausgewachsen. Dann wird er vorsichtig geerntet, gesäubert und in Lichtschutzpapier verpackt.

Blattsprosse wachsen aus Rüben

Dass aus den braunen Rüben auch ein Gemüse wächst, wurde erst im 19. Jahrhundert in Belgien entdeckt - durch Zufall. Der Legende nach hatte ein Bauer einen Haufen Chicorée-Rüben für die Kaffee-Herstellung im Keller. Später bemerkte er, dass aus den Rüben Blattsprosse wuchsen. Diese schmeckten zwar etwas bitter, waren aber im Winter sehr gut als frischer Salat zu gebrauchen.

Chicorée aufbewahren und zubereiten

Chicorée darf nur ganz kurz ins Licht, sonst verfärbt er sich und wird schnell ungenießbar. In ein feuchtes Küchentuch eingewickelt, bleibt Chicorée im Kühlschrank eine Woche frisch. Er ist ganz schnell und einfach zubereitet. Bei bitterstoffarmen Sorten muss man nicht einmal den Strunk herausschneiden.

Rezepte Gebratener Chicorée Für dieses Gericht wird das Gemüse in der Pfanne gebraten und mit Honig, Balsamico und Pinienkernen verfeinert. Schmeckt als Beilage oder mit Räucherlachs. mehr Chicorée-Schiffchen Ein leichter vegetarischer Snack mit Biss: Die Chicoréeblätter sind mit einer würzigen Frischkäsecreme mit Paprika und Kresse gefüllt. mehr Chicorée-Salat mit Topinambur Vitaminreich, knackig und appetitanregend: Gedünsteter Topinambur und Grapefruitfilets vervollständigen den Wintersalat, den Heinz Wehmann leicht süßlich mariniert. mehr Detox-Salat mit Chicorée Dieser Salat mit Äpfeln, Chicorée, Zwiebeln und Radieschen ist nicht nur gesund und schmackhaft, sondern hilft auch dabei, den Körper zu entgiften. mehr

Interviewpartner Interviewpartner im Beitrag:

Dr. Anne Fleck, Fachärztin Innere Medizin und Rheumatologie

Moderatorin, Autorin und Healthcare Consultant

Internet: www.docfleck.com



Sascha Philipp, Geschäftsführer

Landgut Pretschen GmbH & Co. KG

Am Landgut 2, 15913 Märkische Heide - OT Pretschen

Internet: www.landgut-pretschen.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 07.03.2017 | 20:15 Uhr