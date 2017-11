Stand: 07.11.2017 11:49 Uhr

Fußheberschwäche: Stürze verhindern

Der Peroneusnerv steuert das Anheben der Fußspitze. Fällt er aus, zum Beispiel durch einen Schlaganfall, einen Bandscheibenvorfall oder eine Schädel-Hirn-Verletzung, kommt es zu einer sogenannten Fußheberschwäche: Bewegungsimpulse werden nicht mehr übermittelt, der Fuß lässt sich nicht mehr anheben. Um nicht zu stolpern, müssen Betroffenen beim Gehen das ganze Bein wegen des herabhängenden Fußes höher anheben. Auch eine Multiple Sklerose oder sonstige Nervenerkrankungen können Auslöser einer Fußheberschwäche sein.

Formen und Therapien der Fußheberschwäche

Bei gesunden Menschen sendet das Gehirn Signale an das Rückenmark. Von dort leiten Nervenbahnen die Bewegungsimpulse an die Nerven in Bein und Fuß, um die Fußhebermuskulatur zu steuern. In der Kniekehle wird der Peroneusnerv aktiviert, um beim Gehen die Fußspitze zu heben. Bei einer Fußheberschwäche liegt auf diesem Weg eine Störung vor. Man unterscheidet zwischen der zentralen und der peripheren Fußheberschwäche:



Bei der zentralen Fußheberschwäche ist häufig ein Schlaganfall die Ursache. Durch die Schädigung des Gehirns oder des Rückenmarks sind die motorischen Bahnen zum Bein beeinträchtigt.

ist häufig ein Schlaganfall die Ursache. Durch die Schädigung des Gehirns oder des Rückenmarks sind die motorischen Bahnen zum Bein beeinträchtigt. Eine periphere Fußheberschwäche entsteht oft als Folge eines Bandscheibenvorfalls: Die Bandscheibe übt Druck auf einen Nerv in der Lendenwirbelsäule aus und schädigt ihn dadurch. Ziel der Therapie ist es hier, den geschädigten Nerv zu regenerieren.

Nach einem Bandscheibenvorfall kann eine Spritzentherapie die Nerven entlasten. Dazu werden unter CT-Kontrolle abschwellende Medikamente direkt an die Nervenwurzel gespritzt.

Krankengymnastik ist immer ein wichtiger Bestandteil der Therapie einer Fußheberschwäche. Besonders nach einem Schlaganfall und bei anderen Schädigungen des Gehirns und des Rückenmarks ist sie maßgeblich für den Erfolg. Vor allem das Training der Bauch- und Fußmuskulatur bringt die Kraft zum Gehen zurück.

Elektrische Impulse trainieren die Nerven

Die Verletzungsgefahr ist bei einer Fußheberschwäche groß. Mechanische Schienen, die Muskulatur und Nerven unterstützen sollen, können in vielen Fällen helfen. Kommen Menschen nach einem Schlaganfall mit diesen Schienen nicht zurecht, gibt es eine neue Manschette. Sie wird am Unterschenkel befestigt und sendet elektrische Impulse über den Peroneusnerv an den Fußhebermuskel und andere an der Fußhebung beteiligte Muskeln. Langfristig können die elektrische Stimulation des vorderen Schienbeinmuskels und die dadurch wiederholt gesendeten Informationen an das zentrale Nervensystem (ZNS) dabei helfen, dass Erkrankte die Gehbewegung wiedererlernen können.

