Ist professionelle Zahnreinigung sinnvoll?

Zahnärzte raten dazu, zweimal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten in der Regel nicht, viele zahlen allerdings einen Zuschuss. Je nach Zustand und Anzahl der Zähne kostet eine professionellen Zahnreinigung zwischen 80 und 120 Euro. Es gibt zwar keinen wissenschaftlichen Beweis, dass die Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis vor Zahnverlust schützt, sie kann aber eine gute Unterstützung und Motivation zum gründlichen Zähneputzen zu Hause sein.

Kostenvoranschlag einholen

Experten schätzen, dass 80 Prozent der Bevölkerung parodontale Probleme hat. In der Mundhöhle wimmelt es von Bakterien. Werden sie nicht regelmäßig und gründlich entfernt, bilden sich zuerst weiche Beläge, sogenannte Plaques, die sich im Laufe der Zeit zu Zahnstein verhärten. Zahnärzte halten die professionelle Zahnreinigung für eine sinnvolle Unterstützung, denn auch bei guter Pflege lassen sich häufig nicht alle Beläge entfernen. Vor allem die Seiten der Backenzähne sind mit der Zahnbürste schwer zu erreichen. Vor der Behandlung sollte der Patient einen Kostenvoranschlag einholen und genau erklären lassen, was gemacht werden soll - und dann bei seiner Krankenkasse fragen, ob sie sich an den Kosten beteiligt.

So läuft eine Zahnreinigung ab

Zu Beginn der professionellen Zahnreinigung färbt die Dentalhygienikerin die Zähne ein, um Beläge sichtbar zu machen. Sie untersucht, wo es Blutungen gibt und wie tief die Zahnfleischtaschen sind, gibt Pflegetipps zum gründlichen Zähneputzen zu Hause und entfernt schließlich die harten Beläge per Ultraschall und Haken. Weicher Plaque wird mit Bürsten und Pulverwasserstrahlgeräten bekämpft. Zum Abschluss werden die Zähne mit einer fluoridhaltigen Schleifpaste behandelt, um den Zahnschmelz wieder zu härten. Manchmal wird auch noch ein fluoridhaltiger Lack aufgetragen, der die Zähne zusätzlich vor Karies schützen soll.

Kein Ersatz für regelmäßiges Zähneputzen

Dennoch ist die professionelle Zahnreinigung immer nur ein zusätzlicher Nutzen, mahnen Experten: Wer sich zu Hause nicht ordentlich die Zähne putzt, den kann auch eine Zahnreinigung beim Arzt nicht vor Zahnschäden bewahren. Verbraucherschützer warnen, dass eine nicht richtig ausgeführte professionelle Zahnreinigung die Zähne schädigen kann, wenn zu viel Zahnschmelz abgeschliffen wird. Wichtiger als das Entfernen jedes Stückchen Zahnsteins sei es, zahnschädigende Risikofaktoren wie Rauchen und zuckerreiche Ernährung zu reduzieren.

