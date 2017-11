Erkältungsmythen im Check

"Bei Husten immer die Hand vor den Mund halten"

Wer in die Hand hustet, tut seinen Mitmenschen keinen Gefallen. Denn dadurch werden die Viren auf der Hand verteilt und im Anschluss auf alles übertragen, was der Erkrankte anfasst. Darüber können sich dann andere anstecken. Besser ist es, den Kopf zur Seite zu drehen und in die Armbeuge zu husten. Oder aber in ein Taschentuch, das dann entsorgt wird.