Bauchfelldialyse: Schonender als Hämodialyse

Die Nieren sind die Kläranlagen unseres Körpers: Sie scheiden Wasser und Salze über den Urin aus und filtern schädliche Abbauprodukte aus dem Blut. Sind die Nieren geschädigt, können sie den Körper nicht mehr entgiften. Vielen Nierenkranken rettet eine regelmäßige Blutwäsche (Hämodialyse) das Leben. In einem Dialysezentrum übernimmt eine Maschine die Arbeit der Entgiftungsorgane und reinigt mehrmals pro Woche das Blut. Ein weniger belastendes Verfahren ist die Bauchfelldialyse (Peritonealdialyse). Sie kommt für etwa jeden dritten Menschen mit Nierenversagen infrage, doch in Deutschland wird das Verfahren nur von fünf Prozent der Nierenkranken angewendet.

Hämodialyse ist oft belastend

95 Prozent aller Nierenkranken gehen zur Hämodialyse in einem Dialysezentrum. Dabei wird das Blut in einer Maschine gereinigt und anschließend in den Körper zurückgeleitet. Doch das dauert mehrere Stunden und belastet viele Erkrankte: Sie fühlen sich anschließend müde und abgeschlagen, dürfen nur wenig trinken und müssen sich bei frischem Obst sowie Lebensmitteln mit viel Kalium und Eiweiß zurückhalten. Etwas schonender ist die Nachtdialyse.

Vorteile der Bauchfelldialyse

Eine Bauchfelldialyse können Betroffene zu Hause durchführen, mehrmals am Tag für 20 Minuten. Sie fühlen sich in der Regel danach wohler als nach einer Hämodialyse und haben nur wenige Einschränkungen beim Essen und Trinken. Eine Bauchfelldialyse ist auch am Arbeitsplatz und in entfernten Urlaubsorten möglich. Die Betroffenen dürfen allerdings nicht schwer an den Gefäßen oder am Darm erkrankt sein. Sie müssen sich zutrauen, selbst die Verantwortung für ihre Dialyse zu übernehmen.

Bauchfell filtert das Blut

Für die Bauchfelldialyse wird in einer kurzen OP ein kleiner Katheter in den Unterleib eingesetzt. Darüber leitet der Nierenkranke zwei bis drei Liter sterile Zuckerlösung in die Bauchhöhle. Diese ist so konzentriert, dass der Körper das Bedürfnis hat, sie mit eingelagertem Wasser zu verdünnen. Dadurch kommt eine Entwässerung in Gang - überschüssiges Wasser spült Giftstoffe durch das Bauchfell in den Bauchraum.

Das Bauchfell wirkt dabei wie ein natürlicher Filter, der das Blut von den schädlichen Substanzen befreit. Ist die Zuckerlösung nach einigen Stunden ausreichend verdünnt, lässt der Patient sie über den Katheter wieder ab. Das Verfahren wird zunächst im Dialysezentrum geübt. Vielerorts machen Pflegepersonal oder der Arzt auch Hausbesuche, um zu prüfen, ob der Patient die Bauchfelldialyse richtig durchführt.

Später Wechsel zur Hämodialyse nötig

Ungefähr einmal im Monat müssen Betroffene ihre Blutwerte und ihren Gesundheitszustand untersuchen lassen. Der Arzt kontrolliert auch den Katheter, die angrenzende Haut, die Leistungsfähigkeit des Bauchfells und die Zusammensetzung der Dialyselösung. Durch die Dialyse verhärtet sich das Bauchfell - nach fünf bis zehn Jahren müssen Betroffene zur Hämodialyse wechseln.

